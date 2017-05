Veien videre vant campuskonkurransen

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Saken oppdateres.

Fem ulike arkitektgrupper deltok i finalen , fire valgt ut av juryen og en folkets favoritt kåret gjennom en avstemming i Adresseavisen. De fem forslagene i finalene hadde navnene Input, Juhu NTNU, Uptown Downtown, Veien videre og Viten veit.

- NTNU skal skrive avtale med Koht arkitekter for jobbe videre uten [ bygge i parken, sier Merete Kvidal i campusprosjektet i NTNU. Hun er også medlem i juryen. De skal ha ferdig et nytt utkast før sommeren.

Du kan se vinnerforslaget her .

- Forslaget binder sammen campus og byen på en fin måte, sier jurylederen. Hun mener dette er det beste utgangspunktet for campusutviklingen.

Du kan lese mer om forslaget her . ekstern lenke

Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt ved Linköpings universitet er juryleder. Ellers i juryen finner vi professor Arne Sælen, landskap Design AS, professor Bente Kleven, oppnevnt av NAL, Henning Lervåg, Trondheim kommune, Margrethe Aune, NTNU, Per Arne Tefre, Trondheim kommune, Merete Kvidal, NTNU og Håvard Auklend, arkitektstudent, NTNU.

Lederen for NTNUs campusutvikling, Merete Kvidal, mener dette forslaget er et fremragende utgangspunkt for arbeidet videre. Hun viser til at NTNU ikke kommer til å bygge en kvadratmeter i park dersom kommunen ikke vil det. Men Koht arkitekter skal blir med i det videre arbeidet.

Masterplan i år

I 2017 skal det utarbeides en masterplan for campusutvikling som består av en fysisk plan for campus og en kartlegging og utvikling av konsept for ulike typer arealer. Den faglige lokaliseringen, hvilke fag som skal hvor i et samlet campus, skal også bestemmes i løpet av året.

Finalerunden

I finalen handlet det spesielt om å gå i dybden på plassering og utforming av bebyggelse, knutepunkt, byrom og park/grønt, campusutvikling og mobilitetssystem, og robusthet og gjennomførbarhet.