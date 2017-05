Blomsterpotte i fjerde etasje ble hjem til and og åtte egg

Saken oppdateres.

- Da jeg kom hjem og så kaoset på verandaen, tenkte jeg at noen hadde klatret opp og rasert den. Men så la jeg merke til egget, sier Grethe Helen Stølan.

Mandag 8. mai fikk hun en ny beboer i leiligheten på Øya i Trondheim.

I ei av blomsterpottene i fjerde etasje hadde noe lagt et lite egg. Det lå ubeskyttet i flere timer, før ei stokkand gikk inn for landing og la seg til å ruge.

- Jeg hadde plantet stemor til maidagene, men alt var røsket opp for å gjøre plass til egget. Sist jeg telte lå det åtte egg der, og nå har hun brukt andre planter fra verandaen og sine egne fjær til å dekke dem til.

«Fjærballer med luft»

Nå ligger anda mesteparten av dagen i fred og ro ruger, med utsikt mot friidrettsanlegget og Nidelva. Når klokka nærmer seg åtte, tar hun vingene fatt for en kveldstur.

I starten var Stølan litt tilbakeholden og usikker på hva hun skulle gjøre med anda.

- Men etter hvert måtte jeg bruke verandaen. Jeg har nærmet meg anda forsiktig, og nå er den avslappet.

Stølan har vært i kontakt med både Viltnemnda og Norsk Ornitologisk Forening. Førstnevnte forklarte at hun ikke trenger å være bekymret for at ungene ikke vil takle det lange fallet når de om noen uker må forlate leiligheten.

- De beroliget meg, og forklarte at mora gjør alt rett og at naturen ordner dette selv. Viltnemnda beskrev ungene som «fjærballer med luft». De sa også at jeg kan legge mora og ungene i ei pappeske og bære dem ned, men jeg stoler på at de finner ut av det selv.

- Minner om Stolbenbergs and

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening sier at andas adferd er spesiell, men ikke uvanlig.

- Det første jeg tenkte på var Jens Stoltenberg som hadde ei stokkand boende hos seg for noen år siden. Den la egg i et blomsterbed utenfor statsministerboligen. Det er ikke uvanlig.

Stolbenbergs stokkandhistorie er nøyaktig seks år gammel. Med plass i hagen til Norges daværende statsminister, fikk stokkanda hilse på blant andre Microsoft-gründer Bill Gates og Serbias president Boris Tadic, skrev VG den gang .

- Stokkender venner seg til å leve i nærheten av mennesker. De vurderer vel faren ved å være nært et menneske opp mot beskyttelsen de får.

- Faller flere meter

Eggen forklarer at stokkender i urbane strøk venner seg til nye vaner og utnytter de fordelene det kan gi.

- Slik unngår de predatorer som katter og rever. Det er en avveining mellom fare og gevinst.

Ifølge ham blir ikke høyden nødvendigvis problematisk når eggene klekkes om noen uker.

- Det finnes ender som hekker i hulrom i trær, og da må ungene hoppe flere meter rett ned. Det blir spennende å se hva som skjer når eggene klekkes, men de tåler nok noen hopp og litt fall.

Siden stokkanda ikke fôrer ungene sine, må hun få dem til vannet kort tid etter klekking.

- Opplevelsen endret meg

- Det oppstår mange utfordrende situasjoner som ser artige ut for oss når egg klekkes i byen. Stokkanda må ta med ungene til et vann eller en trygg plass hvor de kan finne mat, og det blir en liten reise for de små. Det hender at de trenger litt assistanse på veien, men overraskende ofte går dette fint.

Grethe Helen Stølan har fått nær kontakt med stokkanda siden begynnelsen av mai. Hun håper andemor og de snart åtte ungene kommer seg helberget ned uten hennes hjelp.

Når eggene klekkes er det imidlertid ikke sikkert at hun er hjemme på grunn av allerede planlagte ferieturer.

- Det er så rart, for dette har endret meg. Jeg har hatt mange forskjellige følelser den siste uken, men jeg ville ikke byttet opplevelsen mot stemorpynten.