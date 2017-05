Her er våre sprudle-favoritter til 17.mai-festen

Saken oppdateres.

Vi spurte tre eksperter om deres beste bobletips foran nasjonaldagen.

- Prosecco er som P4-hits

En prosecco, en vaskeekte champagne og en helt alkoholfri boblevariant. Det er sprudlehit-lista til forfatter og vinanmelder Ingvild Tennfjord.

- Hva jeg anbefaler kommer helt an på hvem som spør. De fleste vil ha en kork som sier «poff» og en følelse av fest, uten at innholdet i flasken er så viktig. Da velger de gjerne prosecco, og hvis man bare skal gurgle trenger man jo ikke annet. Ikke et ondt ord om prosecco, men det er litt som en hit på P4 - lett å like og lett å glemme, sier Tennfjord.

Selv har hun langt mer sansen for champagne, og slår også et slag for alkoholfritt.

- Mange har jo koldtbord på 17. mai, og det kan være veldig vanskelig å finne en vin som passer til alt fra røkelaks til spekemat og kringler. Men fellesnevneren er champagne, det går til alt. Og så er det viktig å huske på at 17. mai er barnas dag. Ta gjerne et glass eller to, men gå over til alkoholfritt etter det, er hennes råd.

Tennfjords tre

L. Bénard-Pitois Brut Réserve

Champagne

Vinmonpolets varenummer: 3638201

Pris: 305,90 kr

- Dette er en klassechampagne og du får veldig mye for pengene. Moët, verdens mest kjente champagne, koster 100 kr mer og er bare halvparten så god, sier Tennfjord.

Balholm Margaret Sprudlande eplemost med rabarbra

Alkoholfri musserende drikk

Vinmonpolets varenummer: 7401201

Pris: 84,70 kr

- De har klart å lage en deilig og autentisk smak av rabarbra. Dette er som om farmors hage er fanget i en flaske, sier Ingvild Tennfjord.

Giol Prosecco Spumante

Prosecco

Vinmonpolets varenummer: 1572901

Pris: 129,90 kr

- En prosecco smaker pære og sitron. Mange proseccoer smaker imidlertid pæreis og sitrondrops. Denne proseccoen er ren og frisk i smaken, sier Ingvild Tennfjord.

- Husk at du skal stå oppreist hele dagen

En champagne, en cava og en up-and-coming musserende vin fra England står på Ulf Dalheims sprudle-hitliste foran nasjonaldagen.

- Det blir mer og mer populært med champagnefrokost på 17. mai, og det synes jeg er fint. Men det er viktig ikke å ta for mye av det gode. Boblene får opp humøret raskt, og det er nok med et par glass. Man må huske at man skal stå oppreist hele dagen, fremholder den tidligere Adressa-journalisten og vinentusiasten.

Han holder seg unna italienske bobler på nasjonaldagen.

- Unngå prosecco på 17. mai. Det blir for søtt og enkelt. Det finnes så mye god musserende nå, så jeg vil anbefale folk å prøve noe nytt, sier han.

Samtidig slår han et slag for Spania.

- Mitt hjerte ligger i Spania, og man kan ikke gå gjennom 17. mai uten en god cava, mener han.

Dalheims bobletrio

Nyetimber Classic Cuvee

Britisk musserende

Vinmonpolets varenummer: 7345101

Pris: 399,90 kr

- Sør i England har de samme jordsmonn som i det franske champagnedistriktet, og mye ligger til rette for produksjon av musserende vin. I en blindsmaking i april mente 9 av 14 franske eksperter at dette måtte være ekte champagne. Dette er en musserende vin som er på vei opp, og hvis du vil være foran alle andre er det dette du skal servere på 17. mai, sier Ulf Dalheim.

Charles Heidsieck Brut Réserve

Champagne

Vinmonpolets varenummer: 3761801

Pris: 439,90 kr

- Denne synes jeg leverer mer enn hva prisen skulle tilsi. Den har det klassiske champagnepreget, og hint av brøddeig og gravensteinepler, sier Dahlheim.

Juvé y Camps Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature

Cava

Vinmonpolets varenummer: 5337501

Pris: 179,00 kr

- Dette er noe av det beste du får innen cava. Den er laget på spanske druer, og er en veldig delikat og fruktig cava med lette, fine bobler. Den er eplepreget, men mer mot gule epler og den har også fine sitrustoner. Alle vil like den, skryter Dahlheim.

- Ingen grunn til å spare

Restauratør Roar Hildonen har to franske og en italiensk favoritt på sin boblehitliste foran nasjonaldagen.

- Dette er jo nasjonaldagen, så når du skal drikke bobler er det jo greit at det er noe godt. Det finnes gode bobler i flere prisklasser, noe jeg har forsøkt å vise med mine tips. Vinene på min liste er alle gode viner innen sin kategori, sier Hildonen.

Selv sverger han til champagne.

- Personlig drikker jeg champagne på 17. mai. Det er jo bare nasjonaldag en gang i året, og da er det ingen grunn til å spare, mener jeg.

Hildonens hits

Blanc Foussy Crémant de Loire Rosé

Crémant

Vinmonopolets varenummer: 9688201

Pris: 139,90 kr

- Jeg tok med en cremant fordi den har en god pris. Denne er laget på røde druer og er rosa, sier Hildonen.

La Tordera Otreval Valdobbiadene Prosecco Superiore

Prosecco

Vinmonopolets varenummer: 2221601

Pris: 178,00 kr

- Jeg tok med en prosecco fordi dette er veldig populært. Mange proseccoer har mye tilsatt sukker, jeg valgte en uten sukker, som dermed er sunnere, sier Hildonen.



Turgy Réserve Selection Blanc de Blancs

Champagne

Vinmonopolets varenummer: 5813201

Pris: 309,90 kr

- Dette er en frisk og god champagne. Av og til skal man jo slå til, og med denne kan man feire nasjonaldagen med en ekstra piff, sier Roar Hildonen.

