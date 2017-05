Politimesteren bevæpner noen av patruljene 17. mai

Saken oppdateres.

Politimesteren Nils Kristian Moe i Trøndelag opplyste til Adresseavisen i forrige uke, at det ikke er aktuelt å sperre hovedfartsårene til Trondheim 17. mai. Dette ble et tema etter at 17. mai- komiteen ba politiet om dette .

- Vi ser på dette som en festdag - en trygg festdag. Vår klare konklusjon er at vi mener at det er trygt å feire 17. mai i Trondheim, og at det ikke er behov for å sperre Trondheim. Vi jobber selvfølgelig aktivt med informasjonsbearbeiding og innhenting, og vurderer situasjonen hele tiden. Har publikum opplysninger om personer eller gjenstander som de lurer på - så ber vi om at de varsler oss, sa Moe, etter å ha hatt et møte med Trondheim kommune om saken .

LES OGSÅ: Vil ikke terror-sperre veiene i Trondheim på 17. mai

Gir ikke detaljer

Sikkerhet på 17. mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) palmesøndag vurderte det som «sannsynlig» at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene. Trusselvurderingen fra PST ble oppgradert etter at fire personer ble drept i terrorangrepet i Stockholm, der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.

I etterkant av møtet med rådmannen i Trondheim opplyste politimesteren at vurderingen om politiet skal bevæpnes eller ikke på nasjonaldagen, ennå ikke var tatt. Nå har han vurdert dette, og opplyser mandag ettermiddag at det ikke blir noen generell bevæpning av politiet i Trondheim på 17. mai.

- De politifolkene som går i tog eller deltar i andre aktiviteter i forbindelse med 17. mai i Trondheim, vil ikke være bevæpnet, sier Moe.

Han har imidlertid besluttet å bevæpne enkelte patruljer under nasjonaldagen.

- Jeg ønsker ikke å konkretisere dette noe nærmere, men det skyldes det høynede trusselnivået i Norge, sier Moe.

Et brev fra Trondheim kommune, som skal trygge foreldrene i barnetoget 17. mai, har sterke formuleringer på grunn av økt terrorberedskap

LES OGSÅ: Politimesteren anbefaler ikke terrorsikring av Nordre

- Trygt å gå i tog

Politimesteren opplyser at det vil være omtrent like mange politifolk på jobb som i fjor. Endringen er imidlertid at enkelte av dem nå er bevæpnet.

- Vi mener fremdeles det er trygt å gå i tog på 17. mai i Trondheim og andre plasser i Trøndelag. Dette er en trygg festdag, sier politimesteren.

Bevæpnet seg i påsken

Som følge av terrorangrepet i Stockholm besluttet Moe i april at samtlige patruljer i Trøndelag politidistrikt skulle være bevæpnet gjennom hele påsken .

- Trusselnivået er hevet til sannsynlig, og da finner jeg det riktig å bevæpne alle patruljene, uttalte Moe til Adresseavisen den gangen.

Den midlertidige bevæpningen ble opphevet tirsdag 18. april .

LES OGSÅ: Ikke mulig å beskytte seg mot slik terror