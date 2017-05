- Trist at noen har ødelagt hytta vår

Edvartsen: – De tekstmeldingene jeg sendte var langt over streken

Saken oppdateres.

Da barna ved Breidablikk barnehage på Heimdal i Trondheim kom til barnehagen tirsdag morgen kunne de se at hytta deres var ødelagt.

- Vi hadde satt opp hytta på dugnad. I går var den helt fin, men nå ser vi at noen har vært her og revet den ned. Dette synes vi ikke noe om, sier enhetsleder ved barnehagen, Bente Marie Vang.

Satt opp på dugnad

Hytta var satt sammen av stokker, ved hjelp av et lafting sier Vang. Tidligere har den stått innendørs, men i forrige uke ble den satt opp ute, opplyser hun.

- Vi brukte ganske mye tid på å bygge opp hytta, sier Vang.

Enhetslederen mistenker at folk som bruker barnehagens område utenfor åpningstiden står bak ødeleggelsene.

- Vi vet at barn og unge bruker barnehagens område på kveldstid, og det synes vi er helt fint. Men vi liker ikke at de ødelegger, sier Vang.

La ut melding på Facebook

Pedagogisk leder ved barnehagen, Kristin Husby-Nilsen, var en av de første som så at hytta var revet ned tirsdag morgen. Hun og en kollega valgte å legge ut en melding om saken på barnehagens Facebook-gruppe.

I meldingen står det følgende:

«Trist syn som møtte oss i morgest. Om noen vet om barn/ungdommer som leker inne på bhg området på ettermiddag/ kveld så snakk med dem. Vi liker at barn leker her men hærverk er ikke ok.»

- Vi la det ut på Facebook fordi dette er en fin måte å spre informasjon på, selv om dette ikke er noe artig budskap. Vi prøver å formidle til foreldre at de må snakke med barna sine. Det er greit at de leker her på kveldstid, men de må behandle lekene våre på en akseptabel måte, sier Husby-Nilsen.

Ifølge henne har barnehagen også ved tidligere anledninger blitt utsatt for hærverk.

- Vi har vært plaget med hærverk gjentatte ganger. Det har gått ut over ting som barna har laget, og det er ikke så koselig, sier hun.

Skal bygges opp igjen

Nå skal hytta bygges opp igjen, sier Bente Marie Vang.

- Denne gangen håper vi hytta får stå i fred. Hvis det er noen som kjenner litt på at de har lyst til å hjelpe oss å bygge opp hytta igjen, så er de velkommen til å ta kontakt, sier Vang.

