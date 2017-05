Koteng: Jeg hadde ikke byttet min trønderske egalitære dannelse (les skinnvest) mot noen annen dannelse, for noe i verden.

Ifølge lederen for 17. mai-komiteen i Trondheim, Rita Kumar (Ap), har det ikke vært noen debatt i komiteen om bruk av andre flagg enn det norske i barnetoget i år.

- Det har ikke vært noe problem rundt dette, og vi har ikke fattet noen vedtak i år.

17. mai-komiteen ønsker ikke å forby noen å bruke flagg fra andre land.

- Men samtidig går vi sterkt inn for at vi feirer Norge og nasjonaldagen 17. mai og bruker det norske flagget. Dette har aldri vært et problem i Trondheim. Dette spørsmålet har vi ikke brukt mye tid på i år, sier Kumar.

Ønsker ikke forbud

Kumar viser til at 17. mai-komiteen fattet et vedtak for perioden 2007 til 2011 vedrørende denne saken.

- Spørsmålet ble drøftet på nytt i møte 6. april 2016. Konklusjonen var at «Vi ønsker ikke noe forbud, men vektlegger at dette er Norges nasjonaldag».

I 2016 kom det en henvendelse fra en afghansk gruppe vedrørende deltakelse i folketoget.

- De hadde mange spørsmål rundt deltakelse og hvordan søke om dette. Vi hadde en telefonsamtale med dem, hvor vi forklarte hva vår praksis er vedrørende flagg, opplyser Kumar.

Ønsker ikke flaggdebatt

Mats Ulseth Ramo (FrP) er også medlem av 17. mai-komiteen. Han mener det ikke er noe ønske om en debatt rundt flaggbruk i Trondheim.

- Prinsippet er at man ikke ønsker andre flagg enn det norske.

Ramo viser til at komiteen har ingen politimyndighet, og kan ikke nekte noen å delta i barnetoget.

- Men vi kan anbefale alle å bruke det norske flagget.

Låner ut flagg

Ila er en mottaksskole

- Vi har diskutert dette, men det er lenge siden nå. Ønsket er at barna bruker det norske flagget på 17. mai. Vi har mange norske flagg vi låner ut til minoritetselever, sier rektor Trude Mathiesen.

Bispehaugen skole er også mottaksskole. De har tidligere hatt en debatt om flaggbruk.

- Vi anbefaler det norske flagget. Det er lenge siden vi har diskutert dette nå, men kommer det en henvendelse, tar vi gjerne debatten på nytt, svarer administrasjonen ved skolen.

Markere det norske

Saupstad skole har samme paraksis.

- Vi har ikke diskutert det i år, men har tidligere konkludert med at akkurat denne dagen er det Norge vi feirer, og det gjør vi med bruk av det norske flagget. Det er en avgjørelse FAU har tatt i samarbeid med skolen, sier rektor Inger Hasselø ved Saupstad skole.

Rektor mener det er viktig å se dette i en sammenheng.

- Vi har mange flerkulturelle elever her ved skolen, og vi synliggjør daglig mangfoldet ved skolen, men ikke akkurat 17. mai. Mange føler seg norske, selv om de er tospråklige.

Samtidig bruker Saupstad FN-flagget i barnetoget for å markere mangfold.

- I tillegg står elevene fritt til å bruke nasjonaldrakter fra sine hjemland, sier hun.