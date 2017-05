17. mai-hilsen fra det flerkulturelle Trondheim

Champagnefrokost er for de barnløse

- Vi vil vise at vi setter stor pris på vårt nye land Norge. Et internasjonalt miljø er viktig for byen vår. De som kommer hit, skal føle seg velkomne og inkluderte, sier Ismail Elmi, som leder Mangfoldsrådet i Trondheim kommune.

110 nasjonaliteter

Før 17. mai tok han initiativ til en minifeiring med en bunadspyntet ordfører Rita Ottervik. Med dette vil han sende en liten hilsen fra folk med innvandrerbakgrunn til hele befolkningen i Trondheim.

- Det er over 110 nasjonaliteter i Trondheim, og vi representerer noen av dem, sier Elmi.

Mer enn ti prosent av byens befolkning har nå innvandrerbakgrunn, og blant de største nasjonalitetene er Polen, Tyskland, Tyrkia, Sverige, Vietnam, Irak, Iran, Somalia, Russland, Kina og Afghanistan.

- Forelsket i byen

Da de festkledde møtte ordføreren på rådhustrappa nylig, sendte de ulike hilsener til Ottervik og resten av byens befolkning:

- Det er ikke lett å være flyktning, men å få et hjem her betyr så mye. Jeg er stolt over den prisen kommunen nå har fått (bosettingsprisen, journ.anm.). Dere ledere er flinke folk, sa Shemsa Rousso Eve fra Burundi.

Hun har tidligere delt sin historie i Ukeadressa , som flyktning og nybosatt i Trondheim. Også Edhija Mahic fra Bosnia var blant dem som tok ordet for å hilse til ordføreren og befolkningen i Trondheim.

- Jeg er forelsket i Trondheim, avsluttet den tilsynelatende evigblide Rosalia Redondo fra Mexico sitt innlegg.

