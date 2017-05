Dette var barnas høydepunkt på 17. mai

Høysesong for pollenallergi: Ine må ta allergisprøyte annenhver måned i tre år

18 tatt for ikke å ha brukt bilbelte

Her er blinkskuddene fra Huseby ungdomsskole

Her er blinkskuddene fra Hallset skole

Her er blinkskuddene fra Nidelven skole

Her er blinkskuddene fra Ugla skole

Her er blinkskuddene fra Stavset skole

Saken oppdateres.

Norges nasjonaldag omhandler stort sett pølse, kaker, brus og lek for barna, som kanskje ikke kan alle paragrafene i grunnloven. Derfor er det naturlig at softis med strø på er svaret når vi spør barna om hva som er høydepunktet med 17. mai.

Del dine 17.mai-bilder med adressa.no

- Pizza er best

Slik er det nødvendigvis ikke. Hvis barna svarte helt ærlig da.

- Nei, pizzaen var best! roper sju år gamle Thomas Grytten med et stort glis når storesøster Julie fremhever isen som dagens største opptur.

For tvillingene Christoffer og Tobias Lie-Jensen på fem år handlet det meste om hvordan de kom seg til byen fra sitt bosted på Byåsen.

- Det var gøy å ta trikk, sier de.

STORT BILDEGALLERI: Se din skole i barnetoget

- Spilte trommer

Kanskje var det mest stas for Linus Lindblas Sande å se et 12 år gammelt Rosenborg-bilde av Per Ciljan Skjelbred i aksjon mot Real Madrid. I Nordre gate var det i hvert fall bildeutstillingen av fotballaget som opptok hans interesse da han var ute og gikk med foreldrene og lillebror Elliot.

For tredjeklassingen Sondre Thorgaard var det nok stas å få spille baryton i toget, mens lillesøster Edda stolt fulgte med. Andreas Arnøy (12) fra Nardo spilte trommer.

- Jeg har spilt trommer siden jeg var fem år, så jeg var ikke nervøs for å spille i toget, sier han.