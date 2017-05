Øyelege Jan Guldahl er død

«Dette er et RBK-øyeblikk for historiebøkene»

Lørdag 13. mai ble Guldahl brått syk under et opphold i sin feriebolig i Marbella i Spania.

Mandag 15. mai døde han på Costa del Sol Hospital, bekrefter familien. Han ble 65 år gammel.

– Han pådro seg en hjerneblødning og falt i dyp koma veldig fort. Det var et sjokk, og svært uventet. Men de sju barna kom seg alle til sykehuset og fikk tatt farvel i tide, forteller Helene Laukeland.

Hun er nær venn og mangeårig kollega av Guldahl. Laukeland har egen klinikk i samme brygge som Guldahl, og jobber også som øyekirurg ved hans klinikk i etasjen over. Hun beskriver kollegaen som humørfylt, raus, omsorgsfull og med en usedvanlig stor arbeidskapasitet.

– Han betydde så mye for mange. Vi som jobbet med ham likte ham veldig godt, alle fra vaskehjelpen til kirurgene. Han var en stor omsorgsperson. Samtidig var han åpen og hadde alltid klar tale. Du visste hvor du hadde ham.

Investerte

Sommeren 1989 åpnet Guldahl sin egen øyelegepraksis, Trondheim Øyelegesenter.

– Han var tidlig ute med laserteknologien, og han var den første som startet med grå stær-kirurgi utenfor sykehus i Norge. Han var også pådriver for at optikere skulle kunne henvise direkte til øyeleger, slik det nå har blitt, og anbefalte at øyeleger overlot til optikere å skrive brillesedler. Ikke alle kolleger var like glad for endringene han foreslo. Men Jan ville gjøre det bedre for pasienten. Han var lite selvhøytidelig, likte «vanlige» folk best, og var aldri noe overlegen fagperson.

Guldahl hadde gode inntekter på klinikken, men investerte ifølge Laukeland tilbake i bedriften med stadig oppgradering av utstyr. Han beskrives også som svært raus mot sine ansatte.

– Bare for en måned siden investerte han i ny laser. Den beste på markedet. Han gikk alltid for høyeste kvalitet og knyttet til seg andre fagpersoner på de områdene hvor han ikke var ekspert selv.

Hun beskriver ham som en samvittighetsfull og kunnskapsrik lege. En som på mange måter «levde for jobben» og som aldri tok beslutninger uten nøye vurderinger på forhånd.

– Samtidig var han modig. Han likte å gjøre ting litt annerledes og prøvde gjerne ut nye metoder.

Kontroversiell

Mange kjente ham også som en frisk og tidvis kontroversiell samfunnsdebattant. Guldahl engasjerte seg i mange, og ulike, saker gjennom årene. Han var kritisk til flere saker Adresseavisen skrev om ham, blant annet gjennom flere PFU-klager hvor avisen ble felt for brudd på god presseskikk.

– Han kunne være voldsom i uttalelsene, og mange fikk nok inntrykk av ham som krass, streng og vrien. Men vi som jobbet tett på ham, og hadde ham som venn, har et helt annet bilde. Han ønsket å provosere, samtidig som at han hadde en sterk rettferdighetssans.

Med årene ble Guldahl sterkt politisk engasjert og etter en periode i Arbeiderpartiet, meldte han i 2013 overgang til Frp. I 2014 fikk uttalelsen om at han aldri vil ansette en kvinne med hijab, mye oppmerksomhet.

– Islamkritikken handlet vel så mye om at kvinner skulle bli behandlet rett, at de ikke skulle bli diskriminert. Det handlet ikke om rasisme, sier Laukeland.

Selv var hun ikke enig med ham i alt. Derfor var hun heller ikke så glad i å diskutere politikk med kollegaen.

– Han var nesten en generasjon over meg. Men jeg har respekt for meningene hans, og de var ikke ubegrunnede. Han var ofte forut for sin tid og skaffet seg alltid kunnskap om det som interesserte ham.

– Rettferdighetssøkende

I fjor høst stilte Guldahl som kandidat til ledervervet i Trondheim Frp. Guldahl tapte med tre stemmer, men reagerte sterkt på det han mente var taktikkeri fra den lokale partiledelsen .

– Han var svært lite selvhøytidelig og brydde seg ikke om hva andre tenkte. Det var ikke viktig for ham å være «innafor». Han var alltid ærlig og oppriktig, og engasjementet i Frp var en svært liten del av livet hans. Da det ble klart at han ikke ble leder i lokallaget i høst, var det mange som tenkte at det handlet om han selv – at han ikke fikk ledervervet. Men for Jan handlet det om at da fikk han ikke utrettet noe. Han hadde meninger som er annerledes enn det som er «riktig å mene». Men jeg tror det var mange som var enige med ham, men som ikke turte si det. Han var ikke naiv, bare veldig spontan og rettferdighetssøkende. Noen ganger kunne det virke mot sin hensikt, sier hun.

– Han døde som han ønsket, med skoene på. Vi var sammen i Marbella bare noen dager før han døde, og han var tydelig på at han ikke ville ligge pleietrengende på et sykehus. Han var en mann med klare meninger, som turte å si systemet midt imot. Men når du er så direkte og åpen som Jan var, er det veldig lett for andre å stikke deg i ryggen, sier hans mangeårige venn Johan Eck-Olsen.

– Omsorgsfull

Runar Kristiansen ble kjent med Guldahl da de satt i styret i et sameie på slutten av 80-tallet. Kristiansen beskriver kameraten som en kompromissløs type.

– Kostet det ham noe personlig å stå i konflikter?

– Nei, han var en person som ble mer stresset av å ha lite å gjøre. Han var en person som levde hele tida, hvert minutt og hvert sekund. Han trivdes med å stå i strid, når det svingte og det var debatter. Han likte utfordringer og polemikk, og det å utfordre både personer og tema som han var uenig i. Han gikk ofte imot vedtatte sannheter, om det var fra leger eller andre i samfunnsdebatten, sier Runar Kristiansen.

– Samtidig var han en omsorgsfull person som var opptatt av hvordan det gikk med deg, og han var veldig støttende om det var problemer.

Kristiansen har virket i mediebransjen mesteparten av livet, men jobbet i perioder som assistent under operasjoner på øyeklinikken.

– Han er kanskje den i øyekirurgen i Skandinavia som har utført flest laserkorreksjoner. Han jobbet sent og tidlig, og var med på både oppturer og nedturer i bransjen. Det var ingen dans på roser. Mange kan hevde at laserkirurgi er en innbringende geskjeft, men det er også store utgifter. Volumet på operasjoner har gått opp og ned. Men han klarte å holde skansen som en enkeltstående, privateid klinikk, i motsetning til konkurrentene som er en del av større kjeder. Han ville beholde styringen selv.

Studiekameraten

I en bredt anlagt reportasje i Ukeadressa fortalte Guldahl i fjor høst om sin fascinasjon for presidentkandidat Donald Trump. I januar reiste han til Washington for å få med seg innsettelsesseremonien til den nye presidenten.

Roger Kahn, fastlege ved Ila legesenter, kjente Guldahl fra studietiden og hadde regelmessig kontakt siden. De tok førsteavdeling i medisin sammen i Danmark, før Guldahl returnerte til Norge for å fullføre utdannelsen.

– Jan hadde flere sider. Han kunne godt være svært kontroversiell, men mot meg viste han kun de gode sidene. Han likte å provosere, og tok gjerne en god diskusjon. Som debattant kunne han være tøff. Politisk var vi aldri enig, men det gikk ikke utover vennskapet vårt. Han var en dyktig øyelege og han strakte seg langt for pasientene sine. Han hadde meget stor arbeidskapasitet og når han gikk inn for noe, var det med 110 prosent. Han var raus mot dem som var i innersirkelen, det vil si de ansatte og vennene. For meg blir det et savn at han er borte. Vi har hatt mange gode samtaler, han var en god venn og en god kollega.

Helene Laukeland forteller at Guldahl de siste årene har jobbet mest som administrator av klinikken, og at operasjonene fremover går som planlagt. Guldahl var skilt og etterlater seg sju barn.