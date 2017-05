Bondelaget blokkerer tre grossistlagre i Trondheim

Sårbare 12-åringer på rømmen best i Cannes så langt

Saken oppdateres.

Tirsdag denne uken ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Nå arrangerer Bondelaget blokkade av utkjøring fra grossistlagre. I Trondheim rammes Coop, Asko og Rema.

- Vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringa ikke vil satse på et jordbruk over hele landet, sier leder i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

- Sterk støtte og sympati

Blokkaden er en opptrapping av protestene som har foregått siden brudd i forhandlingene. Lars Petter Bartnes håper forbrukerne vil ha forståelse for aksjonen.

- Vi ønsker et mangfoldig jordbruk. Forbruker ønsker norsk mat. Vi har opplevd sterk støtte og sympati disse dagene med brudd. Mange ser at dette handler om hvordan vi vil at maten skal produseres framover, sier Bartnes.

Tirsdag brøt Bondelaget forhandlingene som har pågått siden 5. mai. Bartnes, som ledet forhandlingene, har tidligere uttalt seg om bakgrunnen for bruddet :

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon.