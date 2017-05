Finner ikke årsaken til dødsbrannen på Byåsen

Saken oppdateres.

Det var på ettermiddagen tirsdag 11. april at politi og brannvesen fikk melding om at et hus sto i brann i Thaulowbakken på nedre Byåsen i Trondheim. Store ressurser ble satt inn i kampen mot flammene og naboer hjalp til med å få et eldre ektepar ut av huset.

Prøvde å finne årsak

Politiet opplyste langfredag at Wenche Elisabeth Aurheim døde som følge av brannen . Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at den 50 år gamle kvinnen omkom som følge av kullosforgiftning .

Etter brannen undersøkte politiets krimteknikere boligen . De har nå skrevet sin rapport etter hendelsen.

- Ingen sikker brannårsak er funnet fordi bygningsmassen var for brannskadd, sier politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han opplyser at saken ligger an til å bli henlagt, med mindre det kommer nye opplysninger i den endelige obduksjonsrapporten.

- Ikke forsvarlig

Dagen etter brannen intervjuet Adresseavisen naboen Hans Peter Wenngren. Han fikk hjulpet ut ekteparet , men var sjanseløs på å ta seg opp i andre etasje.

- Jeg visste at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp. Brannen utviklet seg svært raskt, sa han.

Trøndelag brann- og redningstjeneste rykket ut til trevillaen med ni enheter etter å ha fått melding om brannen. Da var allerede huset overtent og det var sterk varmeutvikling. Røykdykkere tok seg inn etter slukkingsarbeidet hadde begynt.

