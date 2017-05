Hawking med mørk spådom

- Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt

Saken oppdateres.

Mange pressefolk fra internasjonale medier var møtt frem på pressekonferansen i ærverdige The Royal Society i London.Bortsett fra å si at han gledet seg til festivalen, var det ikke mye nytt vitenskapens superstjerne hadde på hjertet.

Han forsterket sin appell om at det haster for kloden og menneskeheten, uten at han denne gangen nevnte noe tidsperspektiv.

- Jeg er ikke alene om å tenke slik. På Starmus-festivalen i juni skal jeg og kolleger diskutere dette temaet, utdypet han.

Kolonisering av andre planeter er ett av temaene under Starmus-festivalen i Trondheim 18.-23. juni.

Snart i Trondheim

LES OGSÅ: 800 barn inviteres til Science Camp

Hawking skal holde hovedforedrag under festivalen i Trondheim. Han skal også, for andre gang, dele ut Hawking-prisen for vitenskapsformidling.

Professoren kommer til Trøndelag allerede 4. juni og skal overvære hele festivalen. I går var han ledsaget av datteren Lucy Hawking. Planen var at Edvard Moser og sentrale folk i Starmus skulle spise lunsj med Hawking etter pressekonferansen, men det ble avlyst etter legens råd.

LES OGSÅ: Hawking planlegger tre uker i Trondheim

Vil møte unge

Den berømte vitenskapsmannen gleder seg til å delta på festivalen og sa på pressekonferansen programmet består av en ekstraordinær samling av folk.

Hawking har uttalt at han ønsker å møte barn og unge i Trondheim, og at han ønsker ta det rolig og være turist i forkant av festivalen. Det er første gang Hawking gjester Norge. Sykdommen hans gjør at reising er svært komplisert. Et team av medhjelpere og helsepersonell må til.

Aktiv - mot alle odds

Hawking lider av ALS (amyotrofisk lateralsklerose) som gradvis ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne som styrer kroppens muskler og bevegelser. I dag er han lammet i kroppen og kan ikke snakke. Ved hjelp av noen fungerende muskler i kjeven klarer han å skrive på en datamaskin som gjengir ordene i tale. Hans drøyt to minutter lange budskap i London fredag ble avspilt på denne måten.

LES OGSÅ: Starmus får ti millioner av staten

I tillegg til sine store vitenkapelige produksjon har han skrevet flere populærvitenskapelige bøker. A Brief History of Time lå rekordlenge øverst på salgslistene da den kom.

Svarte hull

Stephen Hawking er kjent for sin forskning på svarte hull og for arbeidet med å forene den generelle relativitetsteorien og kvantefysikken. Han sitter i samme ærefulle professorat ved universitetet i Cambridge som Isaac Newton, og er forskningssjef for senteret for teoretisk kosmologi ved universitetet.

LES OGSÅ: Et stjernelag kommer til Trondheim

Ingen Nobelpris

Hawking har fått et høyetantall priser, men ennå ikke Nobelprisen. Mens han studerte fikk han diagnosen ALS. Beskjeden fra legene var at han ett til to år igjen å leve. Etter to år fikk han det travelt med å gjøre ferdig doktoravhandlingen.

LES OGSÅ: Hawking gleder seg til Trondheim

Han følte seg fortsatt i bra form og ønsket å gifte seg, men for å gifte seg måtte han ha en jobb og da hastet det med å få doktorgraden. Etter avhandlingen fulgte en lysende karriere som teoretisk astrofysiker, mens helsen ble gradvis dårligere.

Samfunnsengasjert

Hawking engasjerer seg stadig i store samfunnsspørsmål og blir lyttet til, ikke minst når temaet er menneskehetens og planetens fremtid. Hawking har lenge sagt at vi må kolonisere andre levelige steder i vår galakse for å sikre menneskehetens overlevelse.

LES OGSÅ: 3-D planetarium åpner til sommeren

Mens han har operert med et tidsfrist på 200- 1000 år inn i fremtiden, mener Hawking nå at det haster enda mer og at koloniseringen bør skje innen 100 år. Bakgrunnen er skadepotensialet fra menneskelig påvirkning med forurensning, klimaendringer, atomkrig og misbruk av kunstig intelligens, i tillegg til trusselen utenfra mot planeten.

Vil ut i verdensrommet

På grunn av sin helsetilstand reiser han forholdsvis sjelden. Men Hawking er en eventyrlysten mann. Han har opplevd vektløshet i spesielle treningsfly fly og har et sterkt ønske om å reise ut i verdensrommet i Richard Bransons romskip Virgin Galactic.

LES OGSÅ: Kvinnerevolusjon på Starmus-festivalen

Hawking har tre barn og har vært gift to ganger.Suksessfilmen The Theory of Everything som kom i 2014 skildrer hans liv.