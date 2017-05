Kjørte med platt som stakk over en meter ut fra bilen

- Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt

Under en kjøretøykontroll på Sandmoen i Trondheim fredag ble en lastbil som kjørte med 130 cm utstikkende last stanset, fordi den ikke hadde noe hinder for at en vanlig bil kunne kjøre inn under den.

Leder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen, forteller at det er krav om underkjøringshinder når lastebiler kjører med platt.

- Den ble påtruffet bortenfor Sandmoen, med et utstikkende vekselflak. Det er en platt som kan tas av bilen. Når man kjører slik kan en mindre bil kjøre i den og få platten inn i kupeen. Det kan være farlig. Vi ser en del av det, og reagerer på det, sier Moen.

Kan bli politianmeldt

Bilen fikk derfor bruksforbud, og måtte ta av platten for å få kjøre videre.

- Hvis vi stopper samme sjåfør og bil flere ganger for det samme forholdet, anmelder vi det til politiet, sier Moen.

I kontrollen som varte fra klokka 6 og frem til klokka 14, fikk tre lastebiler også gebyr for overlast på til sammen 22 650 kroner. Gebyrene var på henholdsvis 11 000, 8300 og 3350 kroner.

Moen forteller at det ble gitt fem bruksforbud, skrevet ut ni kontrollsedler for tekniske mangler, gitt tre gebyr for manglende dokumenter og to kjøretøy ble begjært avregistrert.

Dobler gebyret

Tre lastebilsjåfører fikk 8000 kroner hver i gebyr, fordi de manglet bombrikke

- De får 8000 kroner i gebyr første gang, neste gang får de 16 000 i gebyr hvis de ikke har ordnet opp, sier Moen.

Han oppsummerer fredagens kontroll slik.

- Vi avdekker en god del ting på de kontrollene, og vi synes det er mange avvik vi må reagere på. Dette er et normalt resultat på de kontrollene vi har, sier Moen.

