Oppgitt over Renholdsverket

- Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt

Saken oppdateres.

- I bladet står det at sekkene skal settes ut senest 7. mai. Jeg satte dem frem helt i starten av mai, og der har de stått i snart en måned. 16. mai ringte jeg til Heggstadmoen. Da ble de litt stresset og lovte at de skulle forsøke å hente sekkene før 17. mai. Men det gjorde de ikke, sier en oppgitt Stenseng. Hun er irritert over at Renholdsverket ikke har gjort jobben sin.

- Det står sekker oppover hele gata her. Renholdsverket må følge opp, sier hun.

Informasjonen om hageavfallsaksjonen kom i Trondheim Renholdsverks informasjonsblad Råstoff. Der fikk kundene vite at de kunne kjøpe spesielle hageavfallssekker, fylle dem og plassere dem i veikanten innen 7. mai. Deretter skulle sekkene bli hentet av kommunen.

LES OGSÅ: Slik kaster du på ny gjenvinningsstasjon

Rekordsalg av sekker

Hos Trondheim Renholdsverk beklager kommunikasjonsrådgiver Berit Nordseth at sekkene til Karin Stenseng er blitt stående igjen. Årsaken er at hageavfallsaksjonen i år har slått alle rekorder.

- Vi har solgt over 11 000 sekker i år, og det er 3000 flere enn i fjor. Det ble rett og slett så mange sekker at vi ikke har klart å samle inn så fort som beregnet, sier Nordseth. Hun lover at Renholdsverket skal vurdere hvordan de gjør det til neste år. Det er Renholdsverkets idrettslag som henter sekkene, og arbeidet skjer som dugnadsinnsats på kveldstid.

- De er fortsatt ute og samler inn sekker. Folk som ikke har fått hentet sekken sin må gjerne kontakte oss. Alle sekker vil bli hentet, lover kommunikasjonsrådgiveren. Dog er det et lite unntak: Har du fylt sekken med andre ting enn hageavfall, blir den ikke tatt med. Avfallet skal nemlig komposteres.

LES OGSÅ: Buskas på Ranheim er fast avfallsplass for tomme vodkaflasker

Venter fortsatt

Tilbake i Persaunvegen håper Karin Stenshaug at hun snart blir kvitt hageavfallet sitt.

- Tilbudet virket veldig bra, men når de ikke følger det opp er det jo ikke verdt mye, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter