Livsfarlig radio tok fyr mens Tove sov

17. mai våknet Tove Bygland Nikolaisen fornøyd etter en god natts søvn. Dagen før hadde hun pyntet leiligheten på Solsiden i Trondheim til familiebesøk på nasjonaldagen.

- Jeg åpnet soveromsdøren og kjente en ekkel luft. Jeg tenkte at det måtte ha vært en brann et sted og gikk til stuen for å åpne vinduet. Men ute luktet det mye bedre. Så snudde jeg meg og så fotavtrykkene mine på gulvet, forteller Nikolaisen.

I løpet av natten hadde en radio i stuen tatt fyr og etterlatt den cirka 80 kvadratmeter store leiligheten dekket av svart aske. Datteren, brannvesen, politi, helsepersonell, formannen i borettslaget og forsikringsselskap ble kontaktet.

Nikolaisen kom uskadd fra hendelsen, men ble rutinemessig fraktet til sykehuset for observasjon i 24 timer.

Tilbakekalt radio

Radioen som tok fyr er av merket Pinell Go. Etter hvert fant Nikolaisen ut at radioen var blitt tilbakekalt av leverandøren i 2015 på grunn av en produksjonsfeil.

«Årsaken til tilbakekallingen er en produksjonsfeil i batteriet hos en tredjeparts leverandør, som i sjeldne tilfeller kan forårsake overoppheting og føre til brann» skrev selskpaet TT Micro i en pressemelding i 2015.

Siden den gang har mer enn 40 000 radioer blitt innlevert for batteribytte, men fortsatt står det rundt 10 000 radioer i norske hjem. Å finne alle radioene har vært hovedprioritet hos selskapet siden feilen ble kjent.

- Helt i mål kommer vi nok aldri, men målet er å komme så nærme som mulig, sier daglig leder Ole Morten Skymoen i TT Micro til Adresseavisen.

Selskapet har kontaktet kunder som har registrert kjøp i butikk, men det har vært vanskelig å få kontakt med dem som for eksempel har kjøpt radioen i dagligvarebutikker.

- Presseomtale har derfor vært viktig og vi har hatt god hjelp av brannetaten, særlig i Vestfold. Siden forrige runde i pressen for cirka to måneder siden, har vi fått inn 1300 radioer, sier Skymoen.

TT Micro er også i ferd med å hyre et firma som skal kryssjekke listene over tidligere varslede kunder og opprette ny kontakt med dem som ennå ikke har levert radioen.

- Gjort alt vi kan

Nikolaisens radio ble kjøpt på Coop på Lade i Trondheim i juli 2013. Coop opplyser at de har, i samarbeid med TT Micro, gjort alt de kan for å kontakte kundene som har kjøpt de aktuelle radioene.

- Vi har overlevert kontaktinformasjon på alle våre medlemmer som har kjøpt Pinell Go til vår leverandør slik at de har mulighet til å informere om tilbaketrekningen. Coop har også lagt ut informasjon på coop.no, og vi har satt opp plakater med informasjon i butikker hvor denne er solgt, opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

- Er det mulig for Coop å registrere alle kjøp av elektronikk, slik som elektronikkjeder gjør, for å forenkle kontakt når feil oppstår?

- Coop registrerer kun kjøp hos våre medlemmer og som har gitt samtykke til at kundedato blir lagret. Det er strenge regler for hva vi kan bruke denne dataen til, men i dette tilfellet fikk vi godkjenning for å ta ut data om hvilke kunder som har handlet Pinell Go. Coop er først og fremst en dagligvareaktør, og vi har derfor ikke egne systemer for registrering av småelektronikk, sier Kristiansen.

Han håper omtale av saken vil føre til at enda flere blir oppmerksomme på faren.

- Coop beklager at et produkt solgt hos oss har forårsaket materielle skader og fare for liv.

Minst 50 branntilfeller

Siden 2015 er TT Micro kjent med at mellom 50 og 60 Pinell Go eller Go+ begynt å brenne rundt om i landet.

- Jeg er utrolig glad for at det ikke er blitt personskader så langt, sier Skymoen.

Han forsikrer at radioene nå selges med andre typer batterier, av typen som også brukes i elbiler.

- Nå føler vi oss veldig trygge, sier Skymoen og legger til at de forrige batteriene også ble grundig testet, men at en feil i produksjonen førte til brannfaren.

Advarer andre

Nikolaisen deler sin historie i håp om at andre vil bli oppmerksomme på brannfaren knyttet til batteriene i radioene.

- Jeg har bestandig vært forsiktig. Jeg har aldri ladet elektronikk om natten, tatt ut ladere etter bruk og aldri gått fra vaskemaskinen, sier hun og legger til at hun aldri mer vil kjøpe elektronikk uten å registrere kjøpet i butikken.

Til uken skal et firma starte vasking av leiligheten, og de tror mye kan reddes. Datteren Annelise Bygland Nikolaisen sier hun er takknemlig for at det gikk bra med moren.

- Vi kan jo bare spekulere i om kobberbordet hindret at brannen spredte seg, sier hun.

Dersom du har en radio av merket Pinell GO/GO+ kjøpt i perioden mai 2013 til september 2015 bør du trekke ut stikkontakten og returnere den til leverandøren for kostnadsfritt batteribytte.

Er du usikker kan du sjekke om radioen er merket med «2016-batteri» på undersiden.