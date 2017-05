Slik blir byprogrammet på Starmus

Saken oppdateres.

Byprogrammet til vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus, kalt «Starmus in the City», er nå klart.

Sentrum av Trondheim vil i perioden 18. til 23. juni bli fylt med nesten 100 programposter som ikke krever festivalpass.

- Starmus in the City kommer til å bli en unik begivenhet, som ikke vil ligne noe annet tidligere arrangert i Trondheim, sier Thomas Ryjord, koordinator for Starmus in the City.

LES OGSÅ: - Modig å legge Starmus til Trondheim

- Vil prege byen

Ryjord sier at byprogrammet vil bestå av tre ulike deler, som på hver sin måte vil farge bybildet med forsknings- og teknologirelaterte innslag.

- Vi har Starmusprogrammet på Torget hvor vi, i samarbeid med Martnan og Kulturenheten i Trondheim kommune, vil arrangere Starmus Open Space, som er et eget opplegg myntet på barn og familier. Videre har vi Starmus Independent program, hvor mange ulike aktører vil sette opp egne Starmus-relaterte tilbud og arrangementer i byen. Siste program er Starmus Science Camp, som er en sommerskole med ulike kurs innenfor alt fra koding og biologi til musikkteknologi for skoleelever fra 5. til 13. trinn.

LES OGSÅ: Stephen Hawking ønsker å møte skolebarn

Vil skape forbilder

Ryjord forteller at Starmus Open Space-programmet blir viet til barn og unge for å gi realfag og kunnskapsformidling et statusløft blant de yngste.

- Starmus har en visjon om å skape nye forbilder for den oppvoksende generasjon. Når det ble bestemt at Starmus skulle flyttes til Norge og Trondheim, så var det et ønske å gjøre festivalen tilgjengelig for folk flest, og særlig barn.

Garik Israelian, grunnlegger av Starmus, uttaler i en pressemelding at det er første gang det tilbys et så stort ekstraprogram under Starmus.

- Det er viktig å inspirere barn til å lære, og vi må gjøre forskere til helter slik at de blir forbilder for barna våre og kan inspirere dem, sier Israelian.

LES OGSÅ: Hawking planlegger tre uker i Trondheim

Astronauter og roboter

Starmus Open Space vil foregå på Torget fra tirsdag 20. juni til og med torsdag 22. juni. På scenen vil konferansier Stian Barsnes Simonsen lose publikum gjennom daglige fysikkshow og konserter.

- Det vil bli mellom 10 og 15 innslag på Torgscenen hver dag, sier Ryjord.

- Alt fra hukommelseskurs med May Britt Moser, ekte astronauter og fremvising av roboter vil foregå der. Samtidig vil det være masse aktiviteter for barn som skjer i opprigget telt på Torget, og på Trondheim folkebibliotek.

Ryjord sier de oppfordrer SFO og barnehager til å legge inn dagsflukter til sentrum disse dagene.

- Vi merker at det er stor interesse for å delta på Open Space. Derfor har vi lagt opp til å ha programbolker tidlig på dagen som gjør det mulig for disse å rekke å delta her på dagen. Vi gjør klart et eget område for å kunne spise matpakker, slik at SFO- og barnehagebarna har anledning til å bruke mye av dagtiden sin på Torget.

Hele Open Space-programmet er gratis.

LES OGSÅ: 800 barn inviteres til Science Camp

Byaktivitetene

Under Open Space vil hver dag ha sitt eget tema. Tirsdag 20. juni vil verdensrommet være i fokus, og da får barn mulighet til å møte astronautene Charles Duke fra USA og Christer Fuglesang fra Sverige. Onsdagen har nysgjerrighet som sitt tema. Her vil blant annet Selda Ekiz holde fysikkshow. Roboter blir torsdagens tema.

- Da blir det robotshow hvor man kan få se roboter og møte deres eiere. En av dem som kommer er professor Dag Svanæs, som skal vise frem sin robotiserte hale, sier Ryjord.

Hele byprogrammet finnes tilgjengelig på Starmus sine nettsider.