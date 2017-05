Andefamilie fikk livreddende haik med brannbilen

Saken oppdateres.

-Vi var bekymret. Det er fort gjort at de små andungene blir flate dersom de roter seg ut i sentrumsgatene, sier brannvakta ved 110-sentralen i Midt-Norge.

Derfor rykket de ut til Torget ved tolvtiden i formiddag. 4-5 brannmenn med god erfaring stilte som reddende engler da andemor hadde bestemt seg for å ta med den nyklekte familien med på bytur.

Fuglepassere med samvittighet

På hjørnet rett ved «torgkona» vimset familien forvirret rundt og flere forbipasserende stoppet opp for å fotografere endene.

- Jeg møtte to kvinner som hadde tatt på seg ansvaret for de små. Sammen flyttet vi litt på oss for å passe på at de ikke havnet ut i veien, forteller Per Kjetil Jonsvold, som har tatt bildet.

De tre passet på andefamilien i nærmere en halvtime før brannvesenet kom.

- Vi måtte blant annet stoppe en bil som ville rygge ut av en parkeringsluke og vi gjorde føreren oppmerksom på endene som hadde søkt tilflukt under bilen, sier Jonsvold.

Brannmenn med andekompetanse

Samtidig filmet Aina Nesmoen både andeflokken og menneskeflokken som samlet seg rundt dem, fra kontoret sitt på Fylkeshuset.

- Jeg skulle gå til lunsj da jeg oppdaget dem. De fikk masse oppmerksomhet på sin tur ned til Torget. Jeg håper bare de kom seg helskinnet igjennom byen, sier Aina.

Og det gjorde de.

Tjue minutter etter første telefon til brannvesenet, var brannfolka på plass.

- Vi har vært ute og geleidet andunger før vi. Seinest i forrige uke hadde vi et lignende oppdrag i sentrum, sier operatøren på brannvakta.

Møtte vannet til slutt

4-5 brannkonstabler kom med store plastkasser.

- Først fanget de inn andemor, som gjorde flere forsøk på å flakse avgårde, sier Per Kjetil Jonsvold.

- Ungene var lettere å få tak i og i løpet av kort tid var alle tatt hånd om. Deretter fikk de haik med brannbilen ned til elva, sier han

Endene fikk møte vannet ved Trondheim Spektrum på Øya, trygt satt ut av brannlaget som kom dem til unnsetning.

Hvor er far?

- Det var en artig episode som endte godt, sier Per Kjetil Jonsvold.

Han legger til at en forbipasserende på Torget lurte på om denne familien var den samme som har holdt til ved fontenen i bakgården på Thomas Angells Stiftelser i Bispegata. Der går det visstnok igjen en hannand...

- Det spørs om mora stakk av med ungene, flirer Per Kjetil Jonsvold.

