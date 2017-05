Saken oppdateres.

- Det var en strømfeil hos TrønderEnergi som førte til at 700 av våre kunder i Trondheims-området mistet nettforbindelsen et par timer i ettermiddag, sier Øyvind Husby som er direktør for samfunnskontakt hos Get.

Feilen skal nå være rettet, og nettet er oppe igjen.