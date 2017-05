Politiet: – Det vi vet er at det ble skutt i retning av begge to der den ene altså ble truffet

To syklister til St. Olav med hodeskader

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at ulykken skjedde i forbindelse med at de to syklistene trente sammen.

Hendelsen skjedde rundt klokken 20.

- De to var ute på en treningstur og syklet etter hverandre. Den første av de to veltet, trolig ved en fartshump, noe som førte til at den andre kjørte rett inn i han som veltet. Begge slo seg ganske kraftig og ble sendt til St. Olav, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Den ene syklisten skal ha mistet bevisstheten i fallet, men det er uvisst hvor alvorlig skaden er.