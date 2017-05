Kritisk tilstand for jente etter ulykke i Husebybadet

Sterk start på andre sesong av «Top Of The Lake»

Saken oppdateres.

- Jenta ligger nå i respirator og tilstanden er kritisk, sier operasjonsleder hos politiet Arnt Harald Aaslund til adressa.no klokken 13.10.

Legevakt og politi rykket ut til stedet. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, og jenta ble sendt til St. Olavs Hospital.

Politiet fikk melding om ulykken ved 10.25-tiden.

Funnet under vann

Politiet avhører nå vitner som var til stede i svømmehallen da ulykken skjedde.

- Vi har hatt det vi kan kalle en drukningsulykke. Det har vært en del elever på svømming. Ei jente er funnet under vann. Hun ble tatt opp av vannet og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Deretter kom helsevesenet til stedet og tok over. Vedkommende er kjørt til sykehuset. For meg er skadeomfanget uavklart, sier politiets innsatsleder på stedet Geir Arne Sjøhagen.

Startet førstehjelp

Det skal ha vært et titalls elever og noen voksne til stede under skolesvømmingen i Husebybadet. En av de voksne i svømmehallen skal ha oppdaget jenta som lå under vann og varslet. En annen voksen skal da ha fått jenta opp av vannet og umiddelbart startet med førstehjelp. Det er ennå usikkert hvor lenge hun har vært under vann.

- Vi har nå ivaretatt andre elever på stedet. Skoleledelsen er varslet og de jobber i henhold til sin egen beredskapsplan. Vi har også tatt avhør av personer her og foretatt tekniske undersøkelser, sier Sjøhagen.