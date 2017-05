Jente i stabil tilstand etter ulykke i Husebybadet

Fortsatt alvorlig for 14 år gammel jente etter badeulykke i Trondheim

Saken oppdateres.

Det opplyser St. Olav Hospital i en pressemelding torsdag ettermiddag klokken 14.28.

Tilstanden til jenta ble tidligere omtalt som kritisk.

Hun betegnes som meget alvorlig skadd, og behandles fortsatt på intensiven, opplyser sykehuset.

Førstehjelp

Politiet fikk melding om ulykken i Husebybadet rundt klokken 10.25 onsdag , og det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet.

Det skal ha vært et titalls elever og noen voksne til stede under skolesvømmingen i Husebybadet.

En av de voksne i svømmehallen skal ha oppdaget jenta som lå under vann og varslet. En annen voksen skal da ha fått jenta opp av vannet og umiddelbart startet med førstehjelp.

Politiet på Heimdal etterforsker ulykken, og stasjonssjef Elisabeth Eriksen sier at det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd.

Hun sier at politiet har gjort undersøkelser på stedet og avhørt vitner etter ulykken, men at etterforskningen vil fortsette på fredag.

Eriksen kan ikke opplyse hvor mange elever og voksne som var til stede i svømmehallen da hendelsen skjedde.

Vil ikke kommentere

Adresseavisen har snakket med rektor ved den aktuelle skolen, som på grunn av etterforskningen ikke ønsker å kommentere det som skjedde i hallen.

Driftsledelsen ved Husebybadet opplyste onsdag at skolene som leier tid i svømmehallen selv må stille med badevakt, men rektor ønsker ikke å si hvor mange elever og voksne som deltok.

Rektor henviser til Utdanningsdirektoratets retningslinjer, som sier at det alltid skal være en voksen tilsynsansvarlig person til stede i situasjoner der skolen er ansvarlig for svømming og bading.

I grupper med over 15 elever skal dette økes med en voksen tilsynsperson for hver påbegynte gruppe med 15 elever. Den fører tilsyn må være god til å svømme og dykke, og må kunne utføre livredning, ifølge retningslinjene.

Rektor sier at de ansatte ved skolen er forberedt på at elevene vil ha behov for møter og informasjon når de er tilbake i klassene på mandag.