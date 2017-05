- Arbeiderpartiet mangler de gode sakene for å vinne valget

Saken oppdateres.

- Arbeiderpartiet mistet sitt drømmescenario da ledighetstallene begynte å flate ut. Partiet har en identitetskrise og det virker som om de ikke helt vet hva de skal snakke om nå. De driver noe systemkritikk på lærerutdanning, men det er neppe nok til å skaffe dem økt oppslutning, sier Sivert Bjørnstad.

Sammen med politisk redaktør Tone Sofie Aglen og kommentator Harry Tiller ser Bjørnstad nærmere på det politiske landskapet i Norge. Landsmøtene er over, ny politikk er vedtatt og nå står vi foran valgkampen inn mot stortingsvalget til høsten.

Aps oppslutning i Trondheim

Også den politiske situasjonen i Trondheim er tema i ukas utgave av «OmAdressert». Arbeiderpartiet holder fortsatt stand i Trondheim viser en meningsmåling fra forrige uke.

- Målingen viser at Ap har stor oppslutning. Jeg tror det er mulig å gjøre noe med det i løpet av to år frem til valget, men det er ikke gitt at det blir et politisk skifte ved neste valg. Det er likevel rart at de har så stor oppslutning etter alt som har skjedd i trondheimspolitikken den siste tiden, sier Bjørnstad.

