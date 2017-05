Armans tips til billige middager

Her blir det omfattende byggeaktivitet i helga

Saken oppdateres.

Arman Vestad står på kjøkkenet sitt i Trondheim og lager brokkoli- og skinkegrateng. Det blir rikelig med mat til to og prisen blir på vel 20 kroner per person. Brokkoli, gulrot, tomat og løk er favorittmatvarene. De er næringsrike, sunne, gir god smak og kan brukes til mangt. Og de koster ikke all verden. Vestad er rådgiver i personlig økonomi i Nav og holder kurs for å hjelpe folk å greie seg med lite penger.

Han er omtalt som Navs svar på «Luksusfellen».

Arman Vestad har hatt store gjeldsproblemer og levde i mange år på svært lite.

Nav-rådgiveren har satt sammen en billig ukesmeny for to. Ukesmenyen koster 261 kroner. Oppskriftene finne du her .

Også i 2015 satte han opp en meny for våre lesere.

Fem tips til å leve billig Lag ukesmeny: Lag en meny for sju dager i uka, og skriv opp ingrediensene du trenger for å lage maten. Arman Vestad forteller at i hans familie lager de meny for sju dager og gjentar de sju menyene hele måneden. Så planlegger de ny meny.

Handle bare en gang i uka: Sett deg ned hver søndag ettermiddag og planlegg uka som kommer. Lag handleliste med ingrediensene du trenger til matlaging og andre ting du har behov for. Bruk mandagen til å handle for hele uka. Det er skummelt å glemme noe fordi du garantert handler mer enn du hadde tenkt dersom du må på butikken en gang til.

Kjøp billigproduktene: Butikkene har egne billigmerker. Lavpris er ikke dårlig kvalitet, men det er mye penger å spare.

Samle på kvitteringer en hel måned: Slik får du oversikt over hvor mye du bruker, og hva du bruker penger på. Folk bruker mer penger på mat og drikke enn de tror, mener Vestad.

Sjekk prisene på strøm, bank og forsikring: Det er mye penger å spare på strøm, bank, forsikring, boliglån og mobilabonnement. Undersøk prisene på alt og velg det billigste. Bare på forsikring er det mulig å spare 10 000 kroner i året, ifølge Vestad.

Kilde: Arman Vestad, Nav

Bruk billigbutikker og spar penger

- Det kan være fordi de har mistet jobbet, har gjennomgått et samlivsbrudd, har levd over evne eller bare vil spare penger, sier Arman Vestad. Han anbefaler folk å bruke de billigste butikkene når de handler mat.

- Du kan spare 20 prosent av matkostnadene ved å velge en billigbutikk. Har du 3000 kroner i utgifter på dagligvarer i måneden, kan du spare 600 kroner hver måned. Det blir 7200 kroner i året.

Nettstedet enhver.no publiserer prissammenligninger hver eneste uke. Det finner du her. (ekstern lenke)

Også en Nav-rådgiver kaster mat

Han minner om at det matbudsjettet vi bruker mest penger på etter husutgiftene. Det er derfor mye penger å spare her. Det viktigste rådet hans er å planlegge innkjøpene.

- Du må få til å lage middager som utnytter råvarene du har kjøpt, sier rådgiveren i personlig økonomi. Selv plukker han fram et luksuriøst sennepsglass fra innerst og øverst i kjøleskapet. Best før-datoen var i 2015. Han finner også en pakke myglet chili som har blitt liggende. Også Nav-rådgivere handler mat som må kastes. Det er ikke spesielt økonomisk. Derimot mener han det er økonomisk å handle inn råvarer vi bruker mye og være på jakt etter tilbud.

Næringsrik mat du blir mett av

- Målet med menyen min er å få mest mulig næring for pengene slik at du ikke kaster bort pengene på noe du ikke trenger, sier han. Målet med menyen er at den skal inneholde næringsstoffene folk trenger og være til å bli mett av.

- Men selvsagt det er ingenting i veien for å spise en halv grandiosa-pizza med salat til. Vi trenger ikke spise supersunt hver dag. Det er nok at maten vår jevnt over er sunn, sier han.

I dagens grateng bruker han mye fullkornsmakaroni som er rik på fiber. Brokkoli er også rik på fiber, mens skinke og egg inneholder proteiner. Det mener pengeeksperten er et godt og rimelig måltid.

