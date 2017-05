Feiret ti år med Sorgenfri

Dårlig råd? Slik kan du lage billig middag Slik lager du middag for to i sju dager for 261 kroner Denne middagen koster bare 20 kroner per person

Saken oppdateres.

- For meg betyr Sorgenfri frihet og selvstendighet, sier Helene Disington, tillitsvalgt for magasinets selgere, som sammen med daglig leder Erlend Paxal ønsket velkommen til jubileumsfesten på folkebiblioteket i Trondheim lørdag.

Det er ti år siden den første utgaven av magasinet kom i salg, og det ble markert av både lesere, ansatte, bidragsytere og ikke minst selgerne. Mange av de sistnevnte er kjente ansikter i bybildet i Trondheim, og på deres vegne rettet Disington en stor takk til de som kjøper magasinet i sin velkomsttale:

- Støtten fra dere holder oss gående, og er et helt avgjørende for at Trondheim har et gatemagasin.

I Adresseavisens lederartikkel lørdag ble magasinet omtalt som et verdifullt talerør i ti år .

Illustrasjoner

Sorgenfri gis ut én gang i måneden, og selgerne er vanskeligstilte med forskjellig bakgrunn. 89 magasiner med et samlet opplag på 917 500 eksemplarer har blitt gitt ut siden oppstarten i juni 2007. I tillegg har det blitt ut ni julebøker , og flere plater.

Magasinets navn er hentet fra DumDum Boys låt med samme navn. Artistene Andreas Elvenes, Truls Lorentzen og Trond Wiger flettet den inn på slutten av Carl Michael Bellmanns vise «Märk hur vår skugga», da de opptrådte under feiringen.

Under jubileumsfesten var det også åpning av en utstilling med flere av illustrasjonene som har stått på trykk i magasinet i løpet av tiårsperioden. Hovedansvarlig for utstillingen er Sylvia Stølan som jobber som illustratør for magasinet.

Utstillingen vil stå i to måneder, og vil ifølge Stølan vise en liten del av de rundt 500 illustrasjonene som har stått på trykk i magasinet. Til sammen har 30–40 illustratører bidratt i denne perioden.

- Vår jobb som illustratører er ikke alltid rett frem. Noen tekster trenger litt humor for å bli mer levende. Noen tekster er litt sarte, og trenger mer alvorstunge illustrasjoner, sa Stølan under åpningen.

Jubileumsbok

Samtidig var det også bokslipp av antologien «Gatelangs», en samling skjønnlitterære tekster skrevet av trønderske forfattere, som alle har tatt utgangspunkt i et sted i Trondheim .

De fleste tekstene har allerede stått på trykk i magasinet, og er resultatet av en litterær stafett fra 2012 til 2015. Rune F. Hjemås, leder i Trøndersk Forfatterlag, fikk underveis ansvaret for stafetten, og har også vært redaktør for boken. Til sammen 43 forfattere har bidratt til boken, mens fotograf Mari Vold har tatt de fleste bildene.

Hjemås sa under lanseringen at den litterære stafetten hadde vart lenger enn noen hadde sett for seg, og at den hadde sammenfalt med det han kaller en boom i det trønderske litteraturmiljøet.

- Sorgenfri har dermed både dokumentert og bidratt til å holde veksten i dette miljøet oppe, sa Hjemås i biblioteket lørdag.

5000 eksemplarer

Boken koster 200 kroner, og i likhet med ordinære Sorgenfri-utgaver går halvparten av pengene til selgere.

Erlend Paxal sier at de har trykt opp 5000 eksemplarer av boken, og at han er spent på hvor mange som vil bli solgt.

- Fra før har vi julebøkene våre, og dette er et forsøk på å gjøre noe annerledes på andre tider av året, sier Paxal.