Krasjet i jernbaneundergang og kjørte videre med over 2 i promille

Saken oppdateres.

1. januar i år la mannen ut på kjøretur til tross for at han hadde drukket alkohol. Først krasjet han i undergangen under jernbanesporet på Selsbakk i Trondheim før han kjørte videre. Ferden stanset i O.J. Aalmos veg fordi gummien på felgen løsnet fra hjulet , kommer det frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

2,49 i promille

Blodprøven tatt etter ulykken viste at mannen hadde 2,49 i promille. Trolig var promillen noe lavere da mannen kjørte, fordi han hadde drukket kort tid før kjøringen og var trolig på stigende rus, står det i dommen.

Mannen la alle kortene på bordet i retten, og saken gikk som en tilståelsessak.

Mistet førerkortet

Den høye promillen og det at kjøringen endte i et trafikkuhell, mener tingretten er skjerpende for straffen. Mannen ble dømt til 40 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år med forutsetning om at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Han mistet også førerkortet i tre år og må ta førerprøven på nytt før han får tilbake lappen.

