Gråfargen i elven var ikke farlig

Saken oppdateres.

Ranheim Paper & Board fikk også tilsendt bildet. Etter kort tids etterforskning innrømmet de at de stod bak et mindre utslipp.

- Etter at vi ble gjort oppmerksomme på dette tirsdag har vi gått igjennom hele prosessen vår. Vi fant ut at utslippet skyldes et ødelagt avløpsrør med spylevann fra maskinen som produserer massivpapp. Dette røret leder normalt spylevann inn på det kommunale nettet, og deretter til renseanlegg på Ladehammeren. Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Slikt skal ikke skje, men vi har allerede tatt grep og erstattet det skadde røret, sa miljøkoordinator Brynjar Svarstad ved Ranheim Paper & Board.

Rester av lim

Spylevannet fra massivpappmaskina inne på fabrikken inneholder rester av lim som brukes i produksjonen. Det var rester av dette limet som førte til at elva så ut slik som den gjorde.

- Den dokumenterte hendelsen oppstod etter at cirka fem liter av limet rant ut på gulvet og ble spylt til avløpsrøret, sier Svarstad.

Fabrikken rapporterte hendelsen til både brannvesenet og Miljøenheten i kommunen.

- Ikke farlig for elva

Undersøkelser gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser nå at utslippet ikke var giftig for fisk eller bunndyr.

Det viser seg at utslippet så vesentlig verre ut enn det var, med mye skum og gråfarge på elva. NINA har på oppdrag fra Ranheim Paper & Board gjennomført undersøkelser av bunndyr og ungfisk i elva. Konklusjonen av dette er at utslippet heldigvis ikke var giftig for fisk eller bunndyr.

– Skummet skyldtes at spylevannet inneholdt noe stivelse, og gråfargen skyldtes innhold av kaolin (leire). I slike små mengder som ved dette utslippet så var ikke dette farlig for elva, selv om det så ille ut sier forsker i NINA, Morten Bergan.

Stoppet lekkasjen raskt

NINA konkluderer med at bedriften gjorde det helt riktige da uhellet var ute. De fikk stoppet lekkasjen raskt, og de tok kontakt med en gang for å få dokumentert følgene av lekkasjen. For å hindre at slike utslipp skal skje igjen må bedriften gå gjennom og eventuelt forbedre rutinene.

– Rask og riktig handling er avgjørende for at skadeopprettende tiltak kan settes inn raskest mulig der det er nødvendig. Det ble heldigvis ikke nødvendig med slike tiltak i Vikelva, sier Bergan.