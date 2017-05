Mann funnet død i dam i Estenstadmarka

Tunge nyheter for Rosenborg: Konradsen ute i flere uker

Saken oppdateres.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut etter melding om at en person lå i Tømmerholtdammen i Trondheim. Politiet fikk meldingen om funnet klokka 12.06.

- Personen er bekreftet død. Vi vet ikke mer om personens identitet, og jobber nå for å finne ut av dette, opplyser Ann Kristin Øie ved politiets operasjonssentral i Trondheim klokka 12.43.

Det var en forbipasserende som meldte fra om personen i vannet.

Sjekker tidligere savnet-meldinger

- Vi har funnet en død mann i vannet. Mannen ble oppdaget av tilfeldig forbipasserende som varslet politiet, sier politiets innsatsleder på stedet, Tor Inge Aas.

Politiet antar at mannen har vært lenge i vannet.

- Nå vil avdøde bli fraktet til St. Olavs Hospital for obduksjon. Vi sjekker funnet opp mot tidligere savnet-meldinger, sier Aas.

Det ble først meldt at personen var funnet i Estenstaddammen, men politiet oppgir nå at personen ble funnet i Tømmerholtdammen som ligger like ved.