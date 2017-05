Person funnet i dam i Estenstadmarka

Gravemaskin har kjørt seg fast under bru

Saken oppdateres.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut etter melding om at en person lå i Tømmerholtdammen i Trondheim. Politiet fikk meldingen klokka 12.06.

- Personen er bekreftet død. Vi vet ikke mer om personens identitet, og jobber nå for å finne ut av dette, opplyser Ann Kristin Øie ved politiets operasjonssentral i Trondheim klokka 12.43.

Hun kan foreløpig ikke si mer om omstendighetene rundt hendelsen.

Brannvesenet rykket ut med overflatereddere og dykkere.

Det var et vitne som meldte fra om hendelsen.

Det ble først meldt at personen var funnet i Estenstaddammen, men politiet oppgir nå at personen er funnet i Tømmerholtdammen som ligger like ved.