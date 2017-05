Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Saken oppdateres.

Klokken 22.42 mandag kveld meldte politiet i Sør-Trøndelag at nødetatene var på vei til en adressa på Ugla i Trondheim.

Årsaken var meldinger om at det luktet gass eller bensin fra et sted i området.

Klokken 23.00 skriver politiet at det pågår arbeid på et avløpsopplegg, og at det ikke er sak for politiet.

Brannvesenet undersøker videre.