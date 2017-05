Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Saken oppdateres.

Foranledningen var et tips ved 22-tiden.

Tipseren hadde observert at en pistol hadde gått fra hånd til hånd i en gjeng ungdommer som var samlet ved Saupstad skole.

Da væpnet politi kom til stedet viste det seg at våpenet tilhørte en voksen mann som også var i gjengen.

Kjenning av politiet

Vedkommende bor i området og politiet tok seg inn i leiligheten hans. Mannen er en tidligere kjenning av politiet.

- Om våpenet var en lekepistol eller et faktisk våpen, vet vi ennå ikke, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til Adresseavisen like før klokken 23.

Det ble ikke på noe tidspunkt truet med våpenet, opplyser Kimo.

- Ingen trusselsituasjon

Klokken 23.10 skriver politiet på Twitter at den pågrepne mannen er i 50-årene og at han var i besittelse av et luftvåpen.

Politiet understreker at det ikke har vært snakk om en trusselsituasjon, og at alt tyder på at det kun har vært fremvist et luftvåpen til ungdommene.

Politiet tar nå forklaring fra de involverte i saken.