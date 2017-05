Dette er AtBs nye priser og soner

Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Under en orientering foran Arbeidsutvalget i det nye Trøndelag fylkeskommune la styreleder Per Axel Koch og administrerende direktør, Janne Sollie i AtB frem en helt ny modell. Dette er et oppspill til politisk debatt, og det er ikke endelig at det blir som AtB ønsker. Men både takster og soner skal være oppe å gå 1.januar 2018.

Fem billett-typer

* Kutter fra 810 soner til 11 soner.

* Det blir fem billett-typer (Enkelt, 24-timer, 7 dager, 30 dager, 180 dager)

* Prisen for enkeltbillett blir det samme: 37 kroner. Det blir ingen kontorabatt ettersom 96 prosent av de reisende kjøper elektronisk. Prisen blir da 74 kroner hvis du krysser to soner, osv... Men fra sone 5 til 11 er prisen den samme. (se bilde nedenfor)

* Månedsbilletten får en pris på 760 kroner.

Ungdom og student får ikke rabatt på 24 timer og 7-dagers billett. Men får 50 prosent på enkeltbillett, og 40 prosent på 30 dager og 180 dager.

72-timersbillett forsvinner

Dette betyr at 72-timersbilletten er borte, sammen med den valgfrie perioden.

- Vi kan ikke forsvare den valgfrie perioden. Den koster oss ni millioner kroner som vi kan bruke ellers i systemet. Hvis dere vil legge den inn igjen må vi øke månedsbilletten med 25 kroner, sa Sollie under orienteringen.

Hun mener de fleste får samme eller lavere pris og kan reise opptil 20 ganger lengre enn før.

- Jungel av rabatter

Styreleder Koch la ikke skjul på at dagens produktutvalg er uoversiktlig.

- I tillegg er det en jungel av rabatter som må forenkles og standardiseres. Vi mener dette er et godt oppspill, og det er faglig godt vurdert, sa Koch.

Slik vil AtB sonedele

Sone 1: Dagens Stor-Trondheim. Trondheim, med deler av Klæbu, Skaun, Malvik og Melhus.

Sone 2: Dekker pendlerstrømmer til Trondheim: Strekker seg fra Stjørdal i vest, Orkanger i vest, Støren i sør og Råkvåg i nord.

Sone 3NØ: Innherredsbyene og reiser mellom og rundt Levanger, Verdal og Steinkjer.

Sone 3Ø: Området Tydal og Meråker

Sone 3SØ: Området Røros, Brekken, Ålen, Glåmos og Haltdalen

Sone 3SV: Oppdal, Berkåk, Rennebu og Meldal.

Sone 3V: Området Hitra, Frøya, Krokstadøra, Kyrksæterøra og Vinjeøra.

Sone 3NV: Fosen-området fra Brekstad til Steinsdalen via Årnes.

Sone 4: Namsos. Fra Sætervik i vest til Snåsa og Harran i øst og fra Namdalseid i sør til Kongsmoen i nord.

Sone 5: De nordøstlige delene av Trøndelag: Området Namsskogan, Røyrvik, Sandvika og Trones.

Sone 6: Nordvestlige deler. Ytre Vikna, Rørvik, Kolvereid og Salsbruket.

Politisk behandling

Det endelige vedtaket skjer neppe før september/oktober. Men allerede i Fellesnemndas møte 15.juni vil det bestemmes om AtB kan gå videreutvikle sine tanker, eller om politikerne mener selskapet er på helt feil spor.