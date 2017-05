Melding om innbrudd på legesenter i Midtbyen

Saken oppdateres.

Klokken 17.27 mandag kveld fikk politiet i Trøndelag melding om at det skal ha vært et innbrudd ved et legesenter i Midtbyen i Trondheim.

De rykket ut til legesenteret, men fant ikke noe annet enn spor etter innbruddstyvene.

- Vi har søkt gjennom lokalene uten å finne annet enn en brytespor. Vi er usikre på om det er ferske eller gamle spor, sier Øystein Sagen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Legesenteret meldte selv om innbruddet. Ifølge politiet har de ennå ikke oversikt over om noe er forsvunnet fra stedet.

- Hvis de mener det har vært et innbrudd, får de anmelde saken, seir Sagen.