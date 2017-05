Røykutvikling på Eld

Væpnet politiaksjon etter melding om at det ble vist frem et våpen

Saken oppdateres.

- Melding om røykutvikling på restauranten Eld i Kongens gate 30. Nødetater er på stedet, varsler politiet på Twitter klokken 13.32.

En person på stedet forteller til adressa.no at hele kvartalet blir evakuert fortløpende av politiet. Røykdykkere er inne i restauranten og han kjenner svak lukt av gass i gaten. Prinsens gate er sperret i begge kjøreretninger mellom Prinsens gate og Kongens gate.

Sjekket temperatur i veggen

Vaktleder Frank Hansen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag opplyser at de har fått melding om røykutvikling fra en etasjeskiller.

- Sannsynligvis er det varmgang i en vegg bak en grill. Vi har nå røykdykkere inne som undersøker om det er temperatur i veggen, sier Hansen.

Når Adresseavisen snakker med vaktlederen klokken 13.45 er det ikke observert åpne flammer.

- Vi har evakuert hele bygget og jobber med å finne årsak, sier operasjonsleder hos politiet Bernt Tiller.

Merket røyklukt

I halv to-tiden merket de tre ansatte på jobb røyklukt. Kjøkkensjef og deleier av Emilies Eld, Ronny Myren, la merke til røyk som kom fra kjølerommet. Da han åpnet rommet til kjølerommet var det fullt av røyk der inne. Han varslet vaktmesteren, som raskt kom til lokalet. Han ringte brannvesenet og de tre ansatte gikk ut på gaten.

- Å oppdage røyken inne på kjøla var et lite sjokk, sier Myren.

Han fryktet at den fullbookede restauranten måtte holde stengt, men det viser seg at skadeomfanget ikke er like stort som fryktet. Eld holder dermed åpent fra klokken 16.

Vet ikke årsak

Politiets innsatsleder på stedet Thor Inge Aas bekrefter røykutviklingen i kjølerommet.

- Vi vet ikke årsaken. Det var en stor jobb å evakuere bygget. Røyken kan være meget giftig, så vi tok ingen sjanser, sier Aas.

Hotelldirektør Rune Sagen ved Thon Hotel Prinsen hadde 200 personer på konferanse som måtte ut av bygget. Disse skal nå være inne igjen.

- Vi har jo vært igjennom dette før, så det var ingen god følelse. Heldigvis ser det ut til at det går bra, sier Rune Sagen.

Sagen tenker da på brannen i Kieglekroa .