- Trenger ikke drikke seg sanseløs før frokost

Uka 2017 arrangeres i oktober, og studentene vil gjerne skjenke alkohol under ti arrangementer i Høyskoledalen. Rådmannen i Trondheim sa nei til flere enn ni, og ville ikke at oktoberfesten ble arrangert i dalen grunnet for mye fyll og bråk. I formannskapet tirsdag fikk rådmannen kun medhold fra KrF, og dermed blir den tradisjonsrike oktoberfesten arrangert som tidligere år.

Viktig arrangement

I flertallsvedtaket fremmet av SV, MdG og Ap heter det i tillegg: «Formannskapet forutsetter at arrangøren sikrer økt vakthold langs skoleruter ved arrangement på dagtid. Dette må gjøres i tett samarbeid med naboer, aktuelle FAU’er med mer.»

- Uka er et viktig arrangement for Trondheim. Men det er flere hensyn å ta. Både at Uka utvides og hensyn til naboer. Men Uka har fått masse skryt for vakthold og for kommunikasjon med naboer. Utfordringen for Uka er å kommunisere enda bedre til de som deltar. Ingen trenger å drikke seg sanseløs før frokost, selv om det er oktoberfest. Og unger på vei hjem fra skolen, skal slippe å støte på fulle studenter, sier Ottar Michelsen (SV)

Nærmiljø

Ikke overraskende støttet Krf rådmannens forslag:

- Det handler ikke om sikkerhet. Arrangørene er flinke til å utvise og nekte adgang til de som er åpenbart beruset. Men det er de som ikke er inne på området som skaper utfordring, og arrangementet tilfører vel ikke nærmijøet mye positivt. Jeg synes rådmannens saksfremlegg er grundig og viser at vi må si nei til denne festen denne gang, sier Espen Agøy Hegge (KrF)

I saksframlegget viser rådmannen til arrangementene fra både 2013 og 2015, og er kommet til følgende argumenter som taler for at oktoberfesten ikke bør tillates i Høyskoledalen:

Høyt inntak – dårlig tidspunkt

* Politiets rapporter viser at utfordringen med høyt beruselsesnivå og ordensproblemer er et gjentakende problem fra år til år.

* Skjenkekontrollørenes rapport tilsier at en stor andel av gjestene på oktoberfest i 2015 fremsto som åpenbart påvirket, og at det var et krevende arrangement å foreta en skikkelig kontroll på.

* Høyt inntak av alkoholholdig drikk inne på skjenkeområdet.

* Konsum av medbrakt alkohol på offentlig grunn.

* Tidspunktet arrangementet avholdes på er svært uheldig.

- Spennende dager

FrP ville - som Uka - at skjenkingen ble avsluttet 23.30 og området stenges 24.00. Men dette ble ikke godkjent, og dermed blir det skjenking til 23.00 som tidligere.

Salgssjef i UKA Håvard Refvik fulgte debatten i salen, og er godt fornøyd med vedtaket.

- Det har vært noen spennende dager, men egentlig ble det som forventet. Nå skal vi gjøre det vi kan for at arrangementet blir så bra som alle håper på, sier han.

Han sier at selv om det er søkt om ti arrangement, så er det ikke sikkert at det blir ti.

