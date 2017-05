Trondheimspolitikerne vil ikke si nei til 110 km/t

Johaug har levert motanke - går for full frifinnelse

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte mandag at rådmannen mener fartsgrensen på den den nye motorveien nord for Trondheim ikke bør settes til 110 km/t.

I saksdokumentene til saken ber rådmannen politikerne vedta at de mener fartsnivået bør settes lavere, av hensyn til miljøet og konkurransesituasjonen for jernbanen.

Flertallet stemte imot

Rådmannens forslag fikk støtte fra SV og Miljøpartiet De Grønne, men flertallet i formannskapet stemte imot, og forslaget falt.

- Hvorfor ble rådmannens forslag om fartsgrenser stemt ned i formannskapet i dag?

- Vi mener dette ikke hører hjemme i denne saken. Vi er for å bygge en ny vei, og at den veien skal ha fartsgrense 110 km/t, sier trondheimsordfører Rita Ottervik.

Flere av politikerne utrykte imidlertid bekymring for muligheten for å nå det såkalte nullutslippsmålet for biltrafikk med bygginga av den nye motorveien.

Vedtok bompenger

Saken som var oppe til behandling i formannskapet handlet i utgangspunktet om bompengefinansiering av den nye motorveien mellom Ranheim og Åsen.

Formannskapspolitikerne i Trondheim vedtok delfinansiering av motorveien med bompenger.

