- Vi søker ikke etter politimester Bastian

I forbindelse med sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikter til Trøndelag politidistrikt, skal en ny felles operasjonssentral være klar i løpet av høsten . Politidistriktet har derfor vært på jakt etter ansatte, og har utlyst jobber som operatører på operasjonssentralen.

Den opprinnelige utlysningen av inntil ti ledige stillinger dukket nylig opp på det sosiale nettverket Linkedin. Men der var ikke politidistriktet oppført som arbeidssted og utlyser. Det var Trøndelag teater. I tillegg er politijobbene plassert under bransjen «underholdning» eller «entertainment».

Gjorde undersøkelser

- Det er vel mange som mener at det er i den kategorien vi burde vært. Vi har jo flere ansatte med ord og penn i sin makt, sier Joacim Arntsen Kristiansen.

Arntsen Kristiansen er personalsjef i politidistriktet og ansvarlig for utlysning av jobber. Den spesielle Trøndelag teater-politiutlysningen på Linkedin, var imidlertid ukjent for ham da Adresseavisen tok kontakt. Personalsjefen konstaterte umiddelbart at politidistriktet ikke bruker Linkedin som kunngjøringsarena, og satte deretter i gang litt etterforskningsarbeid for å finne ut hva som har gått galt.

Kontaktet Linkedin

Arntsen Kristiansen kontaktet blant annet Trøndelag teater, og fant ut at feilen ikke lå der - for heller ikke teateret bruker Linkedin når de lyser ut stillinger. Han mener at Linkedin trolig har hentet informasjon om stillingsutlysningene fra Nav, og deretter har lagt ut stillingsutlysningen selv.

- Jeg har sendt Linkedin en e-post hvor jeg ber dem å fjerne dette fra Trøndelag teater umiddelbart, sier personalsjefen.

Heller ikke Trøndelag teater visste noe om den spesielle jobbutlysningen før politiet ringte, forteller informasjonsrådgiver Sissel Grønlie ved teateret.

- Det er ikke så ofte at vi har stilinger ledig, men når vi annonserer bruker vi blant annet Adresseavisen og Finn.no. Ikke Linkedin, sier hun.

- Men har dere mottatt noen jobbsøknader på politistillingene som nå er utlyst?

- Nei, ingen interne eller eksterne har søkt. Vi skal ikke sette opp Kardemomme by og søker heller ikke etter politimester Bastian, ler hun.

