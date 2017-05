Politiet fanget rømt kalv på Kattem

Trondheim fengsel slettet overvåkningsvideo etter at innsatt ble skadet

Saken oppdateres.

Meldingene haglet inn til politiet fra folk som observerte kalven i et boligfelt på Kattem onsdag formiddag.

- Vi fikk først melding om at det var ei forvirret ku fra folk som ringte inn. Da vi fant den, var den på Kattem. Vi var urolig, det var mange skoleunger som sto rundt. Men kalven var rolig nok, og vi fikk hekta på den et tau, forteller Røstum.

Kalven forholdt seg rolig mens lovens lange arm fikk tauet den inn, men den virket forvirret og var langt hjemmefra.

Politiet har kontroll på en kalv som egentlig bor på Skjetlein vgs. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 31. mai 2017

Kollegene mente Røstum var selvskreven til oppdraget med å fange inn kua.

- De andre her syntes at fordi jeg er fra Byneset, så var det ikke noen tvil om at jeg skulle fange den, sier Røstum.

Rømte fra sommerbeite

Det viste seg at kalven kom fra landbruksskolen Skjetlein videregående skole.

- De hadde sluppet dem på beite i dag, så den hadde sprunget et godt stykke, sier Røstum.

Folk fra Skjetlein kom etter kort tid med en transporthenger og fikk fraktet den tilbake til beitet.

