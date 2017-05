- Visste at det var utbytte fra straffbare handlinger

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene fra Litauen er tiltalt for grovt heleri etter BMW-innbruddsbølgen som herjet Trøndelag i fjor høst.

- Visste at det var tyvegods

Sent om kvelden den 15. november i fjor ble kassebilen som mannen kjørte stoppet på grenseovergangen ved Storlien . Inne i bilen fant politiet flere BMW-bildeler. Blant annet var det 17 ratt, seks styringsenheter, to instrumentpanel og fem skjermer.

Politiet mener at bildelene stammer fra BMW-innbrudd i Trondheim og Bergen. Totalt ble det registrert 13 innbrudd og tre innbruddsforsøk i Trondheim.

I tiltalen står det at mannen oppbevarte bildelene til tross for at han visste at dette var utbytte fra straffbare handlinger.

- Fikk mange gode tips

Politiet spanet på tyvene, noe som førte fram til beslaget og pågripelsen i november. Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet.

- Vi startet en bred etterforskning og fikk mange gode tips fra publikum, som gjorde at vi kunne snevre etterforskningen. Vi kom som følge av dette frem til et kjøretøy, som igjen gjorde at vi kunne gjøre pågripelsen ved Storlien. Vi sto og ventet når han kom kjørende, sa etterforsker Atle Lothe Pedersen til Adresseavisen tidligere i år.

Rettssaken mot mannen starter 6. juni i Oslo tingrett. Det er satt av to dager til saken.

