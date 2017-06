Ønsker egen arena for terrengsyklister

Saken oppdateres.

Trondhjem Velocipedklub (TVK) ønsker en egen treningsarena for terrengsykling. Klubben har jobbet med saken i et par år og planene er allerede er presentert for Idrettsrådet og Trondheim kommune.

- Vi har lenge hatt et behov for å få til en egen arena for trening for de terrengsyklistene som driver konkurranse. Da er det snakk om en teknisk løype, ei sløyfe på kanskje tre-fire kilometer som går på kryss og tvers i skogen. I likhet med skiløypene på en langrennsarena, blir det da ei løype som alle kan bruke. Da har vi et sted hvor folk vet at her drives det terrengsykling som kan medføre høy hastighet. Samtidig vil denne sløyfa ha et B-spor som går utenfor de store hoppene og hindringene som gjør at barn, nybegynnere eller andre kan prøve terrengsykling, sier Ola Resell som har ansvaret for barneidrett i TVK.

Økt rekruttering

Sykkelklubben opplever økt rekruttering. Resell er trener i klubben og har selv barn som driver med terrengsykling. Han har dermed vært ute og reist og sett anlegg både innenlands og utenlands.

- Et godt eksempel er Konnerud hvor det ligger ei treningsløype for terrengsyklingl i tilknytning til langrennsstadion og rulleskiløypa. Man kunne tenkt seg noe lignende i Granåsen her i Trondheim og det kunne vært en del av utbyggingen der. Det er også viktig å få frem at kostnadene med ei slik løype vil komme på en brøkdel av ei skiløype. Vi trenger en smal sti, noen hopp og diverse andre elementer, sier Resell

Lavterskel-løype i Bymarka

Han sier at dette ikke er noe tilsvar på debatten som går på krangel mellom fotfolk og syklister i marka. Samtidig kan en egen arena for terrengsyklistene kanalisere den hardeste treningen til et område hvor folk da er oppmerksom på at dette foregår.

- Det blir jo som langrennsløperne der de bruker skistadion, men også resten av marka der andre folk ferdes. Vårt mål er å få til ei lavterskel-løype i Bymarka som også er utfordrende nok for de beste og mest erfarne terrengsyklistene. Området vil ikke bli sperret for andre brukere, men defineres som ei treningsløype, sier Resell.

Han bruker mye tid på å snakke med ungene som trener terrengsyking:

- Budskapet er at i marka er vi de harde trafikantene. Vi unngår de mest trafikerte områdene i helgene og når det ellers er mye folk i marka, sier Resell.