Adresseavisens sjefredaktør ansatt i ny jobb

Saken oppdateres.

Beskjeden kom på et møte for de ansatte fredag morgen, og Mørseth gikk samtidig ut av stillingen. Kirsti Husby, som frem til nå har vært nyhetsredaktør og sjefredaktørens stedfortreder, er konstituert som sjefredaktør.

- Jeg har fått en mulighet jeg ikke kunne si nei til, skriver Mørseth i en pressemelding. Han skal nå flytte til Oslo og blir administrerende direktør i nyopprettede Digital Norway - Toppindustrisenteret.

- Det er ikke lett å forlate mediebransjen, og det er ikke lett å forlate Adresseavisen. Samtidig er jeg overbevist om at Adresseavisen står sterkt rustet til å takle den krevende situasjonen hele mediebransjen står i. Jeg er glad og stolt over å ha fått lov til å bidra til det, sier Mørseth i pressemeldingen.

- Tor Olav Mørseth har gjort en meget god jobb som sjefredaktør i Adresseavisen og han har sammen med adm.dir. Tove Nedreberg og de ansatte bidratt til at Adresseavisen har styrket sin posisjon som et av landets ledende mediehus, sier styreleder i Adresseavisen og konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch.