- Går overraskende bra med jenta etter svømmeulykken

Saken oppdateres.

- Vi var i kontakt med St. Olavs Hospital tidligere denne uka, og har fått beskjed om at det går overraskende bra med jenta, sier Geir Bakkhaug, etterforskningsleder ved Heimdal politistasjon.

Politiet opplyste rett etter ulykken at tilstanden til 14-åringen var kritisk , og at hun lå i respirator.

- Nå er hun ved bevissthet og puster selv, men det er for tidlig å si om hun får varige skader, sier Bakkhaug.

Ingen vitner

Politiet fikk melding om ulykken i Husebybadet rundt klokken 10.25 onsdag i forrige uke, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet.

Adresseavisen har tidligere skrevet at det pågikk skolesvømming i Husebybadet. Ifølge Bakkhaug var det rundt 15 elever som deltok. Det var en av de voksne i svømmehallen som skal ha oppdaget jenta som lå under vann og varslet. En annen voksen skal da ha fått jenta opp av vannet og umiddelbart startet med førstehjelp.

Politiet på Heimdal etterforsker fortsatt hendelsen, men kan ikke opplyse om noe hendelsesforløp foreløpig.

- Det var ikke vitner til selve hendelsen, men vi er langt fra ferdige med etterforskningen. Vi har et håp om at jenta etter hvert kan si noe om hva som har skjedd - om hun husker det da, sier Bakkhaug.

- Håper etterforskning

Han opplyser at den 14 år gamle jenta ikke kunne svømme, og at hun var i svømmehallen i forbindelse med svømmeundervisning.

- Skal det ikke være voksne til stede for å holde øye med barn som er på skolesvømming?

- Det skal jo det, men siden vi ikke er ferdig med etterforskningen, vil jeg ikke gå ut med detaljer rundt dette, sier Bakkhaug, og opplyser at politiet i forbindelse med saken blant annet skal undersøke om reglene for skolesvømming er fulgt. Utdanningsdirektoratet kom i 2008 med et rundskriv om svømmeopplæringen. Dette skrivet gir skoleeier krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring.

Rektoren ved skolen som jenta går på, vil ikke si noe konkret om saken så lenge den etterforskes av politiet. Vedkommende har heller ikke vært i avhør selv ennå.

- Men jeg er glad for at det går bra med jenta, og håper at politiets etterforskning gir svar på hva som har skjedd, sier rektoren.