Nok en mann pågrepet og siktet for ran på Nardo

Det var i 23.30-tiden onsdag i forrige uke at fire gutter i 16-årsalderen ble ranet på Nardo i Trondheim.

De fire satt i en gapahuk i nærheten av Nardo skole da to menn med kniv skal ha kommet til stedet og ranet dem , fikk Adresseavisen opplyst av operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt.

Nekter skyld

Politiet har siden hendelsen etterforsket saken, og tirsdag ble en 33-åring pågrepet. Han ble dagen etter varetektsfengslet i to uker . Han er siktet for medvirkning til grovt ran.

Samme ettermiddag som fengslingen, ble også en mann i 20-årene pågrepet og siktet for det samme ranet. Han fremstilles for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett fredag.

- Fengslingsmøtet starter klokken 14.00. Mannen er blant annet siktet for ran, sier politiadvokat Sylvia Bakken Engan ved Trøndelag politidistrikt.

Tore Angen, som forsvarer mannen, opplyser at klienten har forklart at han var til stede på Nardo.

- Men har erkjenner ikke straffskyld for ranet, sier Angen.

Fant masker hos siktet

Under fengslingsmøtet onsdag, forklarte den siktede 33-åringen at han var på Nardo sammen med en bekjent, som truet til seg blant annet mobiltelefoner fra de fire guttene. Ifølge kjennelsen har de fire fornærmede forklart at 33-åringen verken hadde en ren passiv rolle, eller avvergende rolle under ranet.

Guttene har også forklart at mennene som ranet dem, brukte masker . Retten mener på bakgrunn av dette at det er sannsynlig at 33-åringen forberedte seg på ranet. Masker ble for øvrig funnet hjemme hos mannen da politiet slo til, ifølge kjennelsen.

Politiet har i tillegg gjort søk på de stjålne mobiltelefonenes IMEI-nummer - dette er hver enkelt telefons id-nummer. Gjennom dette søket, har politiet funnet ut at siktedes SIM-kort har vært brukt, ifølge kjennelsen.

Adresseavisen har tidligere skrevet at guttene i avhør har fortalt at ranet pågikk i nærmere 15 minutter.

- Det er beskrevet at en av guttene fikk kniven mot halsen, sa politiførstebetjent Arve Vagnhild ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen forrige fredag.

