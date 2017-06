Vil redusere nattbussprisen for studentene i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag stilte samtlige partier i Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune seg bak innstillingen om å gjøre nattbussen billigere. Men bare for studentene, og bare hvis Trondheim kommune blir med å dele kostnadene.

Mangeårig kampsak for de unge

- Det hadde vært knallbra om vi hadde fått til dette. Det handler om at studentene skal komme seg trygt og sikkert hjem i helgene, sier Ingrid Marie Sylte Isachsen som sitter i bystyret for SV.

Studentenes velferdsting har hatt underskriftskampanje, og nattbussaken har vært viktig både for Sosialistisk Ungdom og AUF.

- Særlig ettersom Arbeiderpartiet har en ung bystyregruppe, har jeg stor tro på at Trondheim blir med på spleiselaget. I SV har vi kjempet for dette i alle seks årene jeg har vært med i bypolitikken, sier Isachsen.

Betydelig prisforskjell

Å ta nattbuss har kostet adskillig mer enn å benytte det ordinære busstilbudet. Periodekort for det vanlige kollektivtilbudet har ikke kunnet brukes på nattbussene. Men nå skal altså studentene kunne benytte busskortene sine på nattbussen.

Leder Stig Klomsten i kollektivtrafikkomiteen sier at innstillingen skal endelig vedtas i fylkestinget, og at rådmannen nå skal i dialog med atb for å bringe på det rene hva ordningen vil koste.

- Så lenge ordningen er begrenset til studenter, trenger den ikke bli så dyr. Siden Trondheim også er opptatt av å framstå som landets beste studentby, håper vi kommunen vil bidra, sier Klomsten.

Å la tilbudet gjelde alle typer passasjerer, har vært uaktuelt.

- Skulle vi gjort det, har vi måttet øke takster og kutte ruter, sier Klomsten.