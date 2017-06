Nå kan du «prøvekjøre» den nye sykkelveien på Sluppen

Over 400 skadd etter bombepanikk i Italia

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte torsdag om veiutbyggingsplanene i Sluppen-område , som nå er ute til offentlig ettersyn.

En del av planene er en gang- og sykkelvei på 1,6 kilometer.

Sykkelveien skal gå over en ny bru som skal bygges over elva der dagens Sluppen bru er plassert. Den skal også gå på begge sider av brua.

Øverst i denne artikkelen kan du se en animasjonsvideo av den nye gang- og sykkelstien.

Under kan du se en animasjonsvideo som viser helheten i utbyggingsplanene på Sluppen. Prosjektet omfatter blant annet også Nydalsbrua som blir en ny firefelts bru over elva, 1,4 kilometer med ny strekning for Osloveien og flere nye rundkjøringer.