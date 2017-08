- Mye tyder på medisinske årsaker

Ikea-katalogen er her for 56. gang: - Den var nok viktigere før

Saken oppdateres.

Det var lørdag forrige helg at en mann ble meldt savnet i Theisendammen i Trondheim. Andre badegjester satte i gang søk og varslet nødetatene. Mannen ble funnet av redningsdykkere, og det ble senere anslått at han var under vann i 20 minutter.

- Det er ingenting i den foreløpige obduksjonsrapporten som tyder på at drukning var dødsårsaken, sier John Olav Volden ved Trøndelag politidistrikt.

- Omstendighetene omkring dødsfallet kan tyde på at det er snakk om medisinske årsaker, men vi kan ikke fastslå dødsårsak før det er gjort videre undersøkelser, sier Volden.

Endelig obduksjonsrapport vil ikke være klar før om to til tre måneder.

Det ble gjort livreddende forsøk på stedet etter at mannen ble hentet opp av vannet, før han ble kjørt av gårde til St. Olavs hospital. Mannen var på dette tidspunktet bevisstløs, og han ble senere erklært omkommet.