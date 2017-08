Nå er Mat- og bryggerifestivalen i gang

Ikea-katalogen er her for 56. gang: - Den var nok viktigere før

Saken oppdateres.

- Vi har tatt med oss nepe, blomkål, gulerøtter og brokkoli som dyrkes på Frosta, sier Dagfinn Sørheim, pensjonert bonde på Sørheim gård.



Han forteller at bøndene kommer for å vise fram mangfoldet av grønnsaker som finnes på Frosta.

- Det er viktig for de lokale produsentene å promotere varene sine på matfestivalen, sier Sørheim.

De hundretalls menneskene som hadde møtt opp til åpningen av festivalen fikk høre Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet holde åpningstale.

I tillegg laget Mikael Forselius retter med reinkjøtt. Det var musikkinnslag med Musikklaget Laat fra Inderøy og sang fra konferansier Marte Hallem.

I samlet tropp gikk de frammøtte opp til Torvet for å fortsette festivalen.