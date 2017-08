Stargate konsertdebuterer i Trondheim

Henter Neymar for to milliarder kroner

Saken oppdateres.

Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen fra Trondheim har hatt kjempesuksess under navnet Stargate, og gjort «alt» bak scenen. De har blant annet fått topp-plasseringer på internasjonale hitlister med låter produsert for blant andre Rihanna og Beyoncé.

I kveld er det de to produsentene selv som entrer scenen i Borggården i hjembyen under sin aller første helaftens konsert.

Vil skape noe

– Det viktigste er at det er gøy å lage det. Vi har alltid likt å lage ting. Enten det er låter for de helt nye artistene eller for de aller største artistene, så har vi alltid vært fascinert av prosessen fra å få ting til å bli noe. Dette har noe av det samme ved seg, å skape noe fra ingenting, sier Hermansen til VG om det å spille foran publikum.

Ny utfordring

– Vi har heldigvis mye materiale å ta av, så vi starter ikke helt på null der. Det er en ny utfordring. Det blir ikke bare enda en dag i studio, plutselig er vi her og prøver å få dette til å stemme, legger han til.

Duoen sier til VG at selve inspirasjonen til å gi ut musikk under eget navn og selv stå på scenen kom fra et samarbeid med bandet Coldplay . I fjor sommer varmet de to opp for 90.000 publikummere under en Coldplay-konsert i Los Angeles. Det ga mersmak.

– Chris Martin hadde rett i at det å stå på scenen og føle den energien er noe helt spesielt, sier Tor Erik Hermansen.

– Det er gøy å spille live og få direkte kontakt med publikum. Det er gøy å gjøre noe med grafikk, skjermer og lys slik at det blir en totalopplevelse. Vi har sikkert blitt inspirert av festivaler som Coachella og av andre som spiller. Vi vil prøve å gjenskape den følelsen, legger Mikkel Eriksen til.

