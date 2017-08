Trondheimsnytt tatt av nett etter konflikt mellom redaktør og daglig leder

Henter Neymar for to milliarder kroner

Saken oppdateres.

Trondheimsnytt er tatt av nettet etter en konflikt mellom redaktør Tone Gullaksen og daglig leder Snorre Vikdal.

I en pressemelding skriver Torik AS, som eier rettighetene til nettavisen og som inngikk en franchiseavtale med Vikdal, at:

- Snorre Vikdal har ved flere anledninger blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media.

Snorre Vikdal tilbakeviser påstandene og mener påstandene er grunnløse.

- Jeg er en fysioterapeut som er med på å starte en nettavis, og det er mye å lære. Vi fikk for dårlig opplæring av Torik, og jeg gjorde en feil i starten av mai. Når jeg fikk beskjed om det la jeg meg flat. Vi tok igjen opp rollefordeling når redaktør startet i juni, sier Vikdal.

- Innblanding

Torik leverer blant annet de tekniske løsningene bak Trondheimsnytt. Selskapet valgte å si opp avtalen med Nidarosa Media AS som skulle drive siden.

- Jeg kan si at Tone Gullaksen og hennes advokat har lagt fram uomtvistelig dokumentasjon som vi ikke kunne overse. Da kom vi i den situasjonen at vi måtte velge mellom å stille oss bak brudd på redaktørplakaten eller støtte redaktøren, sier Tore Østby i Torik.

Østby henviser til Gullaksen og hennes advokat for konkrete eksempler.

Tone Gullaksens advokat, Kari Andersen, forteller at Gullaksen enda er i et ansettelsesforhold med Nidarosa Media og derfor ikke kan uttale seg nærmere om det de mener er innblanding.

- Jeg må få gjøre jobben min som redaktør og bestemme hva som skal publiseres. Jeg kan ikke finne meg i en arbeidsgiver som dikterer hva jeg skal gjøre, og når jeg ikke gjør hva han vil kritiserer meg for det, sa Gullaksen tirsdag til Nea Radio .

Tilbakeviser kritikken

Vikdal tilbakeviser påstandene fra Torik og Tone Gullaksen.

- Gullaksen har hatt full redaksjonell frihet og påstandene som kommer fram i pressemeldingene er ikke riktige, sier Vikdal.

- Det har vært opp til henne hva som skal publiseres og vi har ikke kritisert henne for det. Det eneste vi har krevd er at saker måtte komme på vår hjemmeside som avtalt slik at vi kunne begynne å selge annonser og redigere vår nettavis, men vi har ikke satt krav om hva som skal skrives. Om det påstås, er det feil, sier Vikdal.

Ifølge Vikdal skulle Trondheimsnytt starte med overordnede evalueringer i styret, men at disse ikke er kommet i gang.

- Evalueringene skulle skje månedlig og i samarbeid med vår redaktør, sier Vikdal, som sier han utover dette ikke kan uttale seg om bedriftsinterne forhold.

Tapt massevis på konflikten

Snorre Vikdal har investert 600 000 kroner i Nidarosa Media. Han hevder at han nå kan ha tapt flere hundre tusen på konflikten med Torik, og han vurderer rettslige skritt for brudd på franchiseavtalen og det som har skjedd etterpå.

Vikdal hevder Torik har krevd å endre avtalen slik at ved en liten feil fra Nidarosa Media side kunne Torik si opp avtalen. Ny franchisetaker ville da ha rett til å ta over Nidarosa Media sine ansatte og lokaler. I tillegg ville Nidarosa Media få seks måneders konkurranseforbud.

- Det var uaktuelt å akseptere, sier Vikdal.

Tore Østby tilbakeviser at det er tilfellet.

- Det faller på sin egen urimelighet. Vi mener at lokalaviser skal drives lokalt, om vi hadde ønsket å drive siden selv hadde vi ikke inngått en franchiseavtale i utgangspunktet, sier Østby.

- Ikke ønsket å endre franchiseavtalen

Østby hevder at de ikke har krevd endringer av franchiseavtalen. Ifølge Østby har de levert en skriftlig advarsel og tilbudt en avtale om å «skilles i minnelighet uten rettsak»

- Konkurranseforbudet ligger i den opprinnelige avtalen. Det at en ny franchisetaker skulle overta lokaler og ansatte var ment som en håndsrekning til Vikdal om alt skulle gå galt. Tanken var da at han skulle slippe å sitte med utgifter som ellers ville påløpe. Det dreide seg aldri om noen ny avtale, men vi krevde en underskrift på advarselen. Det gjorde vi for å sikre gode arbeidsforhold for redaktøren, og unngå flere brudd på redaktørplakaten, skriver Østby i en epost.

Om manglende opplæring svarer Østby:

- Det lå ikke i avtalen at vi skulle lære opp Vikdal om presseetikk og norske lover. Vi var ikke klar over at han hadde mangler på dette området. Han kommuniserte som sagt til oss at dette hadde han god greie på.