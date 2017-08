- Skader for flere titalls tusen kroner

Vipps tatt ned etter at brukere ble trukket dobbelt

Saken oppdateres.

I løpet av natt til torsdag og natt til fredag er ni ruter og to dører blitt ødelagt ved den midlertidige Huseby ungdomsskole.

Skader for titusener

Skolen holder til i en brakkerigg på Sverresborg.

- Det er forferdelig at noen ødelegger på denne måten. Det er ødeleggelser som det vil koste flere titalls tusen kroner å reparere. Det er penger kommunen gjerne skulle ha brukt på noe mer fornuftig, sier Per Arild Moen i Trondheim eiendom.

Forholdet er anmeldt og politiet jobber fredag formiddag med sporsikring på stedet.

Skjerper vaktholdet

Etter planen skal Huseby skole ha tilhold i brakkeriggen frem til neste sommer. Skolen vil nå skjerpe vaktholdet for å unngå flere hendelser.

- Dette er forferdelig trist. Det er sikkert noen ungdommer som står bak og det ligger nok en del ubetenksomhet bak. Det ser ikke ut som at noen prøvde å komme seg inn i bygget. Det ser ut som rent hærverk. Vi øker vaktholdet i tiden fremover for å unngå at dette skjer igjen, sier rektor Robert Flataas.

9 vinduer og 2 dører er ødelagt. Forholdet er anmeldt. Vi jobber med sporsikring. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 4, 2017

