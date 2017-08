Papegøye fikk brannmann-hjelp til å lande

Saken oppdateres.

Da den grå jakopapegøyen Nico (19) visste nok ikke hva han stelte i stand, da han fredag ettermiddag fikk kjenne luft under vingene.

- Jeg hadde papegøyen min med ut i sele og med bånd, slik at skulle få litt frisk luft, sier eieren, Gabrielle (23).

Hun har gjort det tidligere og kjæledyret liker godt å komme ut litt.

- Men dessverre var jeg slepphendt et øyeblikk og båndet gled ut av hånden min. Samtidig ble Nico skremt, for han fløy avgårde!

Stakk over til naboen

Han kom seg ikke langt avgårde, kanskje bare 100 meter. Og Gabrielle fulgte etter han inn i naboens hage. Her landet fuglen tilslutt i toppen av ei bjørk.

- Naboen var ikke hjemme først, men da de kom måtte jeg spørre om jeg fikk sitte der, ved treet, og følge med Nico, sier Gabrielle.

Det fikk hun. Og der satt hun i en halvtimes tid, helt alene om problemet og skikkelig redd for papegøyen sin.

- Vi hadde blikkkontakt og han så at jeg satt der hele tiden. Jeg var redd han ikke skulle klare å komme seg ned, eller at han skulle bli skremt og fly vekk, sier Gabrielle.

Googlet seg til redningen

Og mens hun satt der googlet hun etter løsninger. Hun fant en sak hvor en papegøye var blitt reddet av brannvesenet dermed ringte hun dit med en gang.

- Jeg har ikke i mine 23 år som brannmann vært med på å redde en papegøye, sier utrykningssleder Tore Ramberg.

Han innrømmer at katter er langt vanligere.

- Katter kommer seg som regel ned selv, men en papegøye er mer akutt! Klart både eieren og vi var redde for at den skulle fly sin vei, sier Ramberg.

Brannvesenet var ute på oppdrag, men dukket opp etter en og en halv time.

Tur i stigebil

- Da hadde kjæresten min kommet også. Han plystret og lokket på Nico og Nico svarte, sier Gabrielle.

Siden Gabrielle ikke har høydeskrekk og brannfolka helst ville ha eieren med i kurven, utstyrte de henne med sele og hansker og heiste kurven 10-12 meter til værs, sammen med stigebilfører Snorre Juul.

- Denne fulgen var godt vant til folk og han oppførte seg eksemplarisk da de kom opp, sier utrykningssleder Tore Ramberg.

Satte seg på skuldra

- Nico var veldig villig til å komme til meg, da vi kom opp til han. Jeg fikk tak i båndet og han hoppet raskt over på armen min og klatret opp på skuldra, hvor han liker å sitte, sier Gabrielle.

Vel nede på bakken var papegøyen trygg og poserte på bilder for brannfolket.

Tidlig kveld for fjærkledde

- Jeg fikk flyttet han over i reiseburet og vel hjemme fikk han seg en dusj og mat, sier Gabrielle.

Så var det rett inn i buret for å legge seg, for i nitida på kvelden er det natt for Nico. Og etter en uvanlig dag, kunne eieren se at han var trøtt og ville sove.

- Jeg tror han var veldig fornøyd med dagen, ler Gabrielle.